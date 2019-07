Canadien: contrat de deux ans pour Joel Armia

Armia, qui est âgé de 26 ans, a établi des sommets personnels la saison dernière aux chapitres des buts (13), des buts inscrits en avantage numérique (2) et des points en supériorité numérique (6). Il a également ajouté 10 mentions d'aide et totalisé 23 points à sa première saison avec le Tricolore en 2018-2019.

Le Finlandais a marqué 39 buts et récolté 42 mentions d'assistance en 237 matchs en carrière dans la LNH avec les Sabres de Buffalo, les Jets de Winnipeg et le Canadien.

L'attaquant de six pieds, quatre pouces et 210 livres avait été acquis des Jets en juin 2018 en compagnie du gardien de but Steve Mason, d'un choix de septième tour au repêchage de la LNH en 2019 et d'un choix de quatrième tour en 2020, en retour du défenseur Simon Bourque.

Armia a été sélectionné au premier tour, 16e au total, par les Sabres lors de l'encan de la 2011.