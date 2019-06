Joël Teasdale prêt pour l'étape suivante

Richard Labbé

La Presse La Presse Suivre @Richardlabbe Joël Teasdale n'a pas été choisi lors de deux repêchages consécutifs de la LNH, et finalement, ce fut peut-être une bonne affaire pour lui.

C'est que depuis un an, les bonnes nouvelles s'enchaînent pour l'attaquant québécois. Une fois la déception des repêchages passée, il a été invité au camp de développement du Canadien il y a un an, où il a impressionné, assez en tout cas pour obtenir un contrat de trois ans avec le club en septembre. Il a ensuite participé au camp de l'équipe, et a pris part au calendrier préparatoire avant de retourner dans les rangs juniors, où il a été dominant, récoltant entre autres 42 points en 29 matchs à son arrivée chez les Huskies de Rouyn-Noranda, en janvier - en tout, une saison de 80 points, un sommet en carrière pour lui. Il a aussi ajouté 34 points en 20 matchs des séries, le plus haut total parmi les patineurs de la LHJMQ ce printemps, en plus de mener les Huskies à la conquête de la Coupe Memorial. Bref, une « pas pire » saison, serait-on tenté d'ajouter. Le présent camp de développement à Brossard est son deuxième, et il est maintenant prêt à passer à la prochaine étape.

« Mon but, c'est de faire partie de la formation du Rocket de Laval cette saison. » - Joël Teasdale

« C'est pour ça que je fais tout ça. Quand tu passes du junior à la Ligue américaine, il y a une grosse différence. Il y a de l'adaptation à faire, je le sais », admet-il sans hésiter. Les choses sérieuses Le camp de développement du Canadien va se conclure ce midi, et ensuite, Joël Teasdale devra passer aux choses sérieuses. Il le sait. Des vacances ? Non, pas vraiment. « On va sortir d'ici [aujourd'hui] et les dirigeants vont nous parler et nous évaluer, ils vont nous dire ce qu'il faut améliorer durant l'été. Je sais que je dois travailler sur mon conditionnement physique ; j'ai eu des problèmes par le passé à conserver un poids stable. Et aussi améliorer mes trois premiers pas quand j'amorce mon accélération sur patins. »

« Il y a juste des recrues et quelques vétérans au camp cette semaine, et tu le vois déjà ; tu vois que la marche est haute entre le hockey junior et le hockey professionnel. » - Joël Teasdale