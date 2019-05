49 ans plus tard, St. Louis-Boston II

Voir la célèbre photo de Bobby Orr marquant le but gagnant de la Coupe Stanley en 1970 pour battre ses Blues de St. Louis ne ramène pas de mauvais souvenirs à Scotty Bowman.

STEPHEN WHYNO Associated Press

« Pas vraiment, a déclaré l'entraîneur légendaire. Parce que nous n'avons pas vraiment été en position de gagner cette série. »

Orr et les Bruins ont surclassé les Blues. Aujourd'hui, 49 ans plus tard, Boston se trouve en ronde finale pour la troisième fois en neuf ans et St. Louis y est pour la première fois depuis 1970, dans une confrontation opposant deux des meilleures équipes de la LNH depuis le 1er janvier.

« Maintenant ça devrait être plus serré, a dit Bowman. Les Blues ne laissent pas beaucoup d'espace pour manoeuvrer, et leur gardien a été formidable. »

Les Bruins, qui viennent de balayer la Caroline, sont quand même les favoris dans la série qui débutera lundi, à Boston.

Le gardien de but Tuukka Rask est le favori pour remporter le trophée Conn Smythe en tant que joueur le plus utile des séries éliminatoires.