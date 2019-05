John Davidson quitte les Blue Jackets

John Davidson a démissionné de son poste de président des opérations hockey des Blue Jackets de Columbus et deviendrait bientôt président des Rangers de New York.

Les Blue Jackets ont annoncé vendredi avoir donné la permission aux Rangers de discuter de la présidence de l'équipe avec Davidson et accepté sa démission.

Davidson avait été nommé président des opérations hockey des Blue Jackets en octobre 2012. L'équipe a depuis participé aux séries éliminatoires quatre fois en sept saisons, incluant lors des trois dernières années.

Au cours de son règne, les Blue Jackets ont notamment nommé John Tortorella entraîneur-chef et Jarmo Kekalainen directeur général, faisant de lui le premier Européen à occuper ce poste dans la LNH.

L'équipe a compilé un dossier en saison régulière de 285-209-46.

Davidson avait précédemment été président des opérations hockey des Blues de St. Louis de 2006 à 2012.

Ancien gardien de but, il a disputé 301 matchs dans la LNH entre les saisons 1973-74 et 1982-83, soit 79 avec les Blues et 222 avec les Rangers. Après avoir pris sa retraite en 1983 en raison de blessures, il a été analyste lors des matchs des Rangers pendant plus de 20 ans.

La présidence des Rangers est vacante depuis le 4 avril, quand l'équipe a indiqué que Glen Sather libérait ce poste pour devenir conseiller auprès du propriétaire.