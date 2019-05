Trevor van Riemsdyk ratera le reste des séries éliminatoires et possiblement le début de la prochaine saison des Hurricanes de la Caroline après avoir subi une intervention chirurgicale à l'épaule gauche.

Le défenseur s'est blessé lorsqu'il a été poussé contre la rampe derrière le filet des Hurricanes par l'attaquant des Islanders de New York Cal Clutterbuck en première période du match no 2 entre les deux équipes, le 28 avril. Les Hurricanes ont indiqué que la période de rééducation serait de quatre à six mois.

La formation de la Caroline a balayé les Islanders en quatre matchs après avoir signé une victoire de 5-2 vendredi soir. Les Hurricanes affronteront maintenant en finale de l'Est l'équipe gagnante du duel entre les Bruins de Boston et les Blue Jackets de Columbus.

Van Riemsdyk a pris part à neuf rencontres éliminatoires des Canes cette saison. Il a aussi inscrit trois buts et amassé 11 mentions d'aide en 78 rencontres en saison régulière.

Le hockeyeur âgé de 27 ans totalise 14 buts et 47 mentions d'assistance en 315 matchs en carrière dans la LNH avec les Hurricanes et les Blackhawks de Chicago, avec lesquels il s'était entendu à titre de joueur autonome en 2014. Van Riemsdyk avait ensuite été sélectionné par les Golden Knights de Vegas lors du repêchage d'expansion en 2017, avant d'être acquis par les Hurricanes le 22 juin de la même année.