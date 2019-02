Johnsson, Muzzin et les Leafs plument les Ducks

Andreas Johnsson a marqué deux buts et conclu la soirée avec quatre points, Jake Muzzin a touché la cible et ajouté deux mentions d'aide à sa fiche et les Maple Leafs de Toronto ont malmené les Ducks d'Anaheim 6-1, lundi soir.

William Nylander et John Tavares, avec un but et une mention d'assistance chacun, ainsi que Connor Brown ont noirci la feuille de pointage pour les Maple Leafs (32-17-3), qui ont signé une troisième victoire de suite au Scotiabank Arena après avoir encaissé six défaites à leurs sept rencontres précédentes à domicile.

Frederik Andersen a repoussé 24 tirs devant le filet des Leafs. Zach Hyman a obtenu deux passes.

Rickard Rakell a riposté pour les Ducks (21-23-9). John Gibson a effectué 30 arrêts avant d'être remplacé par son auxiliaire Chad Johnson, à la suite du cinquième filet des Torontois.

Les Ducks, qui tiraient de l'arrière 6-0 après la première période du match qui s'est soldé 9-3 en faveur des Jets de Winnipeg samedi, ont encaissé un quatrième revers de suite. Ils n'ont que deux victoires à leurs 19 dernières rencontres (2-12-4).

La formation californienne affrontera mardi soir le Canadien, au Centre Bell.