 Tom Wilson procure la victoire aux Capitals face aux Sabres 

Tom Wilson a dénoué l'impasse alors qu'il restait sept minutes à faire en troisième période et les Capitals de Washington ont vaincu les Sabres de Buffalo 2-1, vendredi soir.

JEFF SEIDEL Associated Press Washington

Evgeny Kuznetsov a amorcé le jeu lors du but victorieux lorsqu'il a volé la rondelle au gardien Carter Hutton alors qu'il était derrière le filet. Le joueur de centre a repéré Wilson tout juste hors du demi-cercle et ce dernier a marqué un 10e but en 15 parties cette saison.

Braden Holtby a réalisé 36 arrêts dans la victoire. Il a été étincelant dans les deux dernières minutes de la rencontre alors que les Capitals cherchaient à écouler une pénalité.

Chandler Stephenson a aussi touché la cible pour les Capitals, qui ont gagné six de leurs sept derniers matchs. Ils ont battu les Sabres pour une deuxième fois en moins d'une semaine.

Johan Larsson a été l'auteur du but de la troupe de Buffalo, qui montre un dossier de 0-5-2 à ses sept dernières parties à Washington. Hutton a bloqué 22 rondelles.