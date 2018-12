Le Lightning défait les Flames en fusillade

Ondrej Palat, Steven Stamkos, Alex Killorn et Dan Girardi ont touché la cible en temps réglementaire pour le Lightning, qui présente un dossier de 10-0-1 à ses 11 dernières sorties. Louis Domingue a repoussé 33 lancers pendant les 65 minutes de jeu, dont sept en prolongation.

Nikita Kucherov a fourni deux aides et le Lightning présente maintenant un dossier de 16-0-0 quand Kucherov récolte plus d'un point dans un match cette saison.

Johnny Gaudreau et Sam Bennett ont amassé chacun un but et une aide pour les Flames, tandis que Sean Monahan et Mikael Backlund ont aussi fait bouger les cordages.

À son quatrième départ consécutif devant le filet des Flames, David Rittich a effectué 32 arrêts avant les tirs de barrage.

Monahan a donné la réplique à Victor Hedman tôt en fusillade, puis 10 tireurs consécutifs ont été frustrés par les gardiens. Miller a finalement joué les héros en déjouant Rittich grâce à un tir des poignets du côté de la mitaine.