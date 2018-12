Oilers: Khaira est suspendu pour deux matchs

La Presse Canadienne New York

Le département de la sécurité des joueurs de la LNH a annoncé la nouvelle mercredi.

L'incident est survenu mardi, en troisième période lors de l'éventuelle victoire de 4-1 des Blues.

Après une entrée de zone, Khaira a plaqué Dunn dans le coin de la patinoire. Les deux joueurs sont revenus devant le filet et Dunn a appliqué un double-échec contre Khaira, qui a été atteint à la tête. Khaira a ensuite répliqué avec un geste similaire, mais plus violent. Khaira a écopé des punitions majeure et de match pour son geste, tandis que Dunn a reçu une punition mineure.

Plus tôt dans la journée, le département de la sécurité des joueurs avait annoncé que Dunn avait écopé une amende de 1942,20 $ US, soit le maximum permis selon la convention collective.

Dans sa vidéo explicative, le département de la sécurité des joueurs mentionne que le geste de Dunn n'excusait pas celui de Khaira. Il est aussi indiqué que le geste de Khaira était plus violent que celui de Dunn, ce qui explique la différence entre les deux sanctions.

Âgé de 24 ans, Khaira a récolté deux buts et 11 aides en 33 matchs avec les Oilers cette saison. De son côté, Dunn, 22 ans, a accumulé trois buts et 11 aides en 30 rencontres avec les Blues.

Khaira perdra 7258,06 $ en salaire. Ce montant et celui de l'amende de Dunn seront remis au fonds d'urgence des joueurs.