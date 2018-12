Hurricanes-Canadien: David Schlemko laissé de côté

Le vétéran défenseur devra donc sauter son tour ce soir, tout comme Charles Hudon et Nicolas Deslauriers. Dans le cas de Schlemko, il s'agira d'un premier congé forcé cette saison.

«Ça fait partie des changements qu'on fait, ce n'est rien de différent de ce qu'on fait à l'habitude», s'est contenté de dire Claude Julien, qui n'a pas voulu s'étendre sur le sujet, de toute évidence.

Il faut donc en conclure que les performances en montagnes russes de Schlemko ont forcé l'entraîneur du Canadien à prendre cette décision. En 15 matchs cette saison, celui qui porte le numéro 21 a récolté deux points en 15 matchs, mais son jeu défensif a certes fait l'objet de critiques.

S'il s'agit d'un premier congé forcé pour Schlemko cette saison, c'est une situation fort différente pour Charles Hudon, qui ratera ce soir un septième match de suite, et on peut probablement se demander s'il fait encore partie des plans chez le Canadien, du moins à moyen terme.

Avec tout ça, Mike Reilly fera donc un retour au jeu ce soir contre les Hurricanes de la Caroline, lui qui avait été mis de côté lors du match précédent au Minnesota.

«Ce fut gênant, surtout qu'il y avait du monde pour moi mardi soir, a expliqué l'ancien du Wild. Mais je dois revenir à ce qui faisait mon succès en début de saison.»

Il devrait aussi y avoir des changements en avantage numérique chez le Canadien; ainsi, il appert que Jesperi Kotkaniemi ne sera plus de la première unité en avantage numérique. Selon ce qu'il a été permis de voir ce matin à Brossard, deux défenseurs, Jeff Petry et Shea Weber, seront employés dans cette situation, en compagnie de Brendan Gallagher, Max Domi et Jonathan Drouin.

Carey Price sera devant le filet montréalais.