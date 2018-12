Xavier Ouellet au ballottage

En 19 matchs, l'athlète de 25 ans a récolté trois mentions d'aide et affiché une moyenne de temps de jeu de 17 : 01 par rencontre. Il a également distribué 32 mises en échec et a bloqué 30 tirs.

Le vétéran de six saisons présente un dossier de cinq buts et 26 points en 160 matchs en carrière dans la LNH avec les Red Wings de Detroit et le Tricolore.

Le Canadien s'était entendu avec Ouellet sur les termes d'un contrat d'une saison à deux volets le 1er juillet dernier.

Il fut un choix de deuxième tour, 48e au total, des Red Wings lors du repêchage de la LNH en 2011.