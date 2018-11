Eugene Melnyk poursuit un partenaire d'affaires

Capital Sports Management Inc. (CSMI), un groupe contrôlé par Melnyk, a fait savoir dans un communiqué avoir entrepris des procédures judiciaires à l'encontre de John Ruddy, président du conseil d'administration de Trinity Development Group Inc, «réclamant des dommages et intérêts découlant de l'échec du partenariat entre Trinity et CSMI».

Selon le communiqué, les deux sociétés n'ont pas été en mesure de finaliser une entente-cadre de développement pour les plaines LeBreton, à quelques rues au sud-ouest de la colline du Parlement.

Dans son communiqué, CSMI «allègue plusieurs violations qui découlent d'un conflit d'intérêts qui a entraîné directement l'échec du partenariat».

La requête a été déposée après que la Commission de la Capitale nationale, société de la Couronne responsable des terrains des plaines LeBreton, ait déclaré la veille que le Groupe RendezVous LeBreton (GRL), financé par les Sénateurs, a avisé la CCN le 8 novembre dernier que «des enjeux n'avaient pas été résolus au sein de leur partenariat».

La CCN a choisi RendezVous pour développer les plaines LeBreton, projet qui aurait inclus un nouvel aréna de la LNH pour les Sénateurs ainsi que différentes propriétés résidentielles.

Les Sénateurs jouent actuellement au Centre Canadian Tire à Kanata, à environ 22 kilomètres à l'ouest du centre-ville d'Ottawa.