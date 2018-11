Un trio bien bâti pour le Canadien

Il y a maintenant 17 matchs, il a ajouté au centre Max Domi, véritable dynamo de l'équipe cette saison. Depuis la création du duo, Drouin a 17 points, Domi en a 21.

Puis, il y a cinq matchs, l'entraîneur leur a greffé Andrew Shaw. Depuis, Shaw compte 7 points, dont 5 buts. Évidemment, tout n'est pas parfait pour Drouin, il lui arrive encore de s'effacer pendant de longues périodes, mais il semble se diriger dans la bonne direction.

Relancer Jonathan Drouin était l'un des grands mandats de Claude Julien. Sa première campagne avec le Canadien, à 46 points, faisait mal paraître tout le monde. Surtout Marc Bergevin, qui avait offert l'un des plus beaux espoirs en Mikhail Sergachev pour aller le chercher.

Claude Julien l'a replacé à l'aile, en plus de s'adjoindre les services de Dominique Ducharme, qui avait contribué à faire de Drouin une machine à points au niveau junior. Puis, Julien a créé peu à peu l'environnement parfait pour le faire briller.

«Des fois c'est de comprendre avec qui tu joues, a dit Drouin. On est des joueurs qui se ressemblent Domi et moi. C'est facile de se donner la rondelle, surtout qu'il ne se débarrasse pas de la rondelle. Dans le hockey d'aujourd'hui, si tu n'as pas la rondelle, tu vas courir après, les joueurs sont tellement bons. J'aime ça qu'il contrôle le jeu, j'ai moins à le faire.»

Il y a Shaw aussi qui contribue au trio en offrant quelque chose de complètement différent.

«Il va au filet, a résumé Drouin. Tu vois ses buts, ce ne sont pas les faits saillants, mais ce sont des buts qui comptent et qui font la différence.»

Shaw n'a pas pris le commentaire comme une insulte, loin de là. Même qu'il en a rajouté, au sujet de son but marqué avec le patin, bien malgré lui, contre les Canucks, quand on lui a souligné que ce n'était pas son plus beau.

«Ce n'était pas mon plus laid non plus.»

Après un début de saison terne, Shaw a retrouvé récemment l'énergie et l'implication qu'on lui connaissait. Cette renaissance est d'autant plus surprenante que Shaw a dû se remettre cet été d'une opération à un genou et des symptômes de ses nombreuses commotions cérébrales. Le principal intéressé admet que sa remise en forme a été difficile, physiquement et mentalement. Il s'est même imposé 36 jours de suite de patin, dès qu'il a été en mesure de retourner sur la glace.

«Ils aiment avoir la rondelle, moi je dois me rendre dans les endroits désagréables et créer de l'espace, a dit Shaw au sujet de son trio. Dès que j'en ai la chance, j'essaie de leur remettre la rondelle aussi vite que possible. Ils me parlent beaucoup, je n'ai pas à les chercher. Je sais où ils seront. Les derniers matchs, on a créé cette chimie de bien lire les jeux, de savoir où nous sommes, de comprendre les tendances.»

Reilly de retour

Mike Reilly fera son retour dans la formation ce soir face aux Capitals de Washington. Karl Alzner et Xavier Ouellet seront laissés de côté.

À mi-chemin entre le hasard et la stratégie, Claude Julien a fait une habitude cette saison de laisser de côté ses défenseurs à coup de deux matchs. Il l'a fait pour Juulsen, Mete (officiellement on l'a dit blessé un des deux matchs), Ouellet, maintenant Reilly.

«Ce n'est pas coulé dans le béton. Des fois on regarde le match d'avant et on se dit que personne ne mérite de sortir de la formation. D'un autre côté, on veut laisser aux jeunes l'occasion de rebondir. Reilly doit le faire. On espère qu'il aura le même appétit qu'au début de saison. On veut montrer aux joueurs qu'on n'a pas abandonné dans leur cas, mais qu'ils doivent aussi prendre leurs responsabilités. C'est trouver l'équilibre. Quand tu rates un seul match, ça ne dérange pas. Deux, tu dis "Oh, je n'aime pas ça".»

Claude Julien s'est aussi livré à un vibrant plaidoyer pour souligner l'esprit d'équipe dont fait preuve Karl Alzner dans un moment difficile de sa carrière.

«Il a été incroyable dans ce rôle. Il n'est pas content, il veut jouer. Je ne peux pas plus le complimenter. Il a été un excellent coéquipier, et tu ne vois pas ça souvent d'un vétéran dans sa situation. Il ne veut pas être une distraction, et au contraire, il encourage l'équipe. Comme entraîneur, tu dois prendre des décisions, mais une partie de moi lui souhaite que ça aille bien car il le mérite.»

Dans les autres nouvelles, Paul Byron et Nikita Scherbak se sont entraînés avant le groupe. Il y a une petite chance que Byron accompagne ses coéquipiers pour le prochain voyage au New Jersey et à Buffalo, mais seulement pour s'entraîner.

De son côté, Shea Weber était avec ses coéquipiers ce matin, mais on exclut un retour au jeu cette semaine.

- - -

La formation attendue ce soir

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Domi-Shaw

Agostino-Kotkaniemi-Lehkonen

Deslauriers-Peca-Hudon

Benn-Petry

Reilly-Mete

Schlemko-Juulsen