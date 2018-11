Le Canadien l'emporte 3-2 face aux Canucks

Jonathan Drouin a récolté un but et une aide en deuxième moitié de troisième période et il a mené le Canadien de Montréal vers une victoire de 3-2 face aux Canucks de Vancouver samedi soir au Rogers Arena.

Drouin a d'abord participé au filet égalisateur d'Andrew Shaw (6e) marqué à 11 : 41 lorsqu'une passe de Max Domi, venue de derrière le filet, a frappé le patin droit de l'attaquant pour glisser derrière Jacob Markstrom.

Ce faisant, Domi obtenait un point dans un neuvième match d'affilée.

Un peu moins de six minutes plus tard, et seulement huit secondes après le début d'une punition à Michael del Zotto, Drouin a récolté son septième but de la saison grâce à un superbe tir frappé de la ligne bleue qui s'est faufilé dans la partie supérieure gauche et que Markstrom a semblé ne jamais voir.

Tomas Tatar (9e), en milieu de deuxième période, avait permis au Canadien d'inscrire le premier but du match à la suite d'une longue et précise passe de Jeff Petry.

Le Canadien a terminé la rencontre avec 31 tirs vers Markstrom.

Del Zotto (1er), vers la fin de la deuxième période, et Elias Pettersson (11e), lors d'un avantage numérique au milieu du troisième vingt, ont déjoué Carey Price, solide pour une deuxième partie d'affilée.

Price, qui a fait face à 38 tirs dont 19 lors de la seule troisième période, a notamment réalisé un arrêt-clé aux dépens de Markus Granlund quelques instants avant que Shaw n'égale la marque.

En battant les Canucks, les hommes de Claude Julien ont signé une deuxième victoire de suite pour la première fois en un mois. Entre les 13 et 17 octobre, le Canadien avait tour à tour défait les Penguins de Pittsburgh, les Red Wings de Detroit et les Blues de St. Louis.

Cette fois, ces deux victoires d'affilée sont venues à la fin d'un périple de trois matchs dans l'Ouest canadien qui avait très mal commencé à Edmonton mardi soir.

Le Canadien reprendra le collier lundi soir au Centre Bell face aux Capitals de Washington.