 Les Penguins obtiennent Tanner Pearson contre Carl Hagelin 

Les Penguins ont acquis l'attaquant Tanner Pearson des Kings de Los Angeles en retour de l'attaquant Carl Hagelin. La transaction a été confirmée quelques minutes plus tard par le vice-président hockey et directeur général des Kings Rob Blake.

Pearson a amassé une seule mention d'aide en 17 rencontres jusqu'ici cette saison avec les Kings, en plus d'afficher un piètre différentiel de -9. Le hockeyeur âgé de 26 ans, qui a remporté la Coupe Stanley avec les Kings en 2014, a totalisé 69 buts et 75 mentions d'assistance en 325 matchs en carrière avec la formation californienne. Il avait d'ailleurs été repêché en première ronde, 30e au total, par les Kings lors de l'encan de la LNH en 2012.

Pour sa part, Hagelin a inscrit un filet et récolté deux passes en 16 parties avec les Penguins cette saison, en plus d'afficher un différentiel de +2. Le joueur de cinq pieds, 11 pouces et 186 livres a marqué 89 buts et obtenu 136 mentions d'aide en 504 matchs en carrière dans le circuit Bettman avec les Rangers de New York, les Ducks d'Anaheim et les Penguins. Le Suédois âgé de 30 ans avait été sélectionné en sixième ronde, 168e au total, par les Rangers lors du repêchage de 2007.

D'autre part, l'ailier droit Matt Luff a été rappelé du club-école des Kings dans la Ligue américaine de hockey, le Reign d'Ontario.