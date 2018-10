Tie Domi: «Une vraie équipe dans un vrai marché»

Ce n'est pas parce qu'il fait partie de l'histoire des Maple Leafs de Toronto que l'ancien homme fort s'est empêché d'acquérir un chandail du Canadien, avec Domi écrit dans le dos.

«Oui, j'en ai, a dit le paternel, qui assistait à l'entraînement de son fils ce matin. Plusieurs en plus. Et je vais les porter.»

Non seulement adorait-il venir jouer à Montréal, mais il a grandi en idolâtrant Guy Lafleur. Un papa fier, on le disait. Un papa aussi qui est devenu très émotif quand il a vu les deux enfants de Tomas Plekanec, Matyas et Adam, rejoindre leur père au centre de la glace lors de la cérémonie soulignant l'exploit des 1000 matchs. Tie lui-même a atteint ce plateau impressionnant, au cours de sa dernière saison dans la LNH. À travers Plekanec, c'est un peu comme s'il avait revu Max, enfant, qui vivait la passion de son père.

Devant les médias, Tie s'est rappelé la première fois où il a mis des patins à son fils.

«C'était au Maple Leaf Gardens. Il devait avoir un an et demi ou deux ans. Je lui ai mis un habit d'hiver, des patins. Il ne savait pas patiner. J'ai placé à peu près 100 rondelles autour de lui. J'ai une photo de lui prise à partir du haut de l'aréna. Il était seul, il était couché sur le ventre à faire glisser des rondelles vers le but.»

Avance rapide plus de 20 ans plus tard. Max Domi est aujourd'hui âgé de 23 ans, son père Tie est à la retraite depuis 2006. Mais l'âge n'a rien à voir avec le rôle de père. Mercredi par exemple, Tie explique qu'il est allé reconduire Max à son match. Il ne lui a pas dit grand-chose, seulement que les Blues étaient expérimentés, qu'ils avaient plusieurs bons joueurs de centre. Quelques heures plus tard, Max marquait, à sa première présence sur la glace, son premier but avec le Canadien.

«J'imagine que je devrai le conduire à chaque match», a lancé Tie à la blague.

Croisé dans le vestiaire, Max a tenu à mettre les choses au clair. Non, ce n'est pas vrai que son père est resté muet dans la voiture. Et ce n'est pas vrai non plus que son père est allé le porter au Centre Bell, c'est plutôt lui qui conduisait la voiture.

«Il me répétait de m'assurer de faire de courtes présences et de jouer avec intensité. Pour les cinq premières minutes, il n'a pas parlé beaucoup, mais pour les cinq dernières minutes du trajet, c'était la même cassette que j'entends depuis ma jeunesse. J'ai parfois le sentiment qu'il se prépare lui aussi pour le match. Ça lui rappelle des souvenirs. Il ne dit jamais des choses différentes des entraîneurs, il a toujours des messages positifs. Mais je l'entends depuis toujours!»

Plusieurs fois au cours de l'entrevue, Tie a souligné à quel point son fils était redevenu souriant depuis la transaction. Il a parlé du prestige de jouer pour le Canadien, de l'accueil qu'il avait reçu de l'organisation et des partisans, des médias même. Il est allé jusqu'à dire qu'il avait «revu le vieux Max, qui sourit et qui a du plaisir».