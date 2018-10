De la Rose de retour, surplus à prévoir

Le grand Suédois a patiné au sein du cinquième trio, avec Tomas Plekanec et Nikita Scherbak, deux joueurs laissés de côté dans les deux premiers matchs de la saison.

De la Rose avait subi son malaise après le dernier duel préparatoire du Tricolore, le 29 septembre à Ottawa.

Fidèle à son habitude, de la Rose est demeuré glacial devant les journalistes. « Je sentais que quelque chose n'allait pas. Tu dois écouter ton corps et t'en occuper », a-t-il expliqué. Relancé sur ce qu'il a ressenti, il a refusé d'en dire davantage. « L'équipe m'a dit de ne pas donner de détails. Je ne sais pas ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire. »

Pour l'heure, on ignore s'il serait en mesure de jouer jeudi, contre les Kings de Los Angeles. « Il est encore trop tôt pour répondre, a indiqué Claude Julien. C'était son premier entraînement avec nous. Ça fait plus d'une semaine qu'on l'a gardé à l'écart. Il doit reprendre son conditionnement et si tout reste correct, les médecins vont lui donner le feu vert. »

Qu'il soit de la formation ou pas, le Tricolore sera aux prises avec un surplus quand son nom sera retiré de la liste des blessés, car il deviendrait le 24e joueur de l'effectif, soit un de plus que la limite. C'est donc dire qu'à moins de conclure une transaction, Marc Bergevin serait forcé de soumettre un joueur au ballottage pour le renvoyer dans la Ligue américaine. Jesperi Kotkaniemi, Victor Mete et Noah Juulsen sont les seuls joueurs qui n'auraient pas à passer au ballotage, et il est évident qu'ils ne seront pas renvoyés à Laval !

Julien s'est toutefois défendu de retarder son retour afin de repousser cette décision, dont les victimes potentielles sont de la Rose et Scherbak.

« Ce n'est vraiment pas notre style. On aurait pu faire la même chose avec Shaw, et on ne l'a pas fait. Quand un joueur est prêt, c'est à nous de prendre les décisions adéquates. Pas question de retenir un gars en santé parce qu'il est le 24e joueur. Quand un gars est en santé, on prend nos décisions. »

Du reste, l'entraîneur-chef n'a apporté aucun changement à ses trios ni à ses duos de défenseurs.

Formation à l'entraînement

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Kotkaniemi-Armia

Byron-Domi-Lehkonen

Hudon-Peca-Shaw

De la Rose-Plekanec-Scherbak

Mete-Petry

Reilly-Juulsen

Ouellet-Benn

Alzner