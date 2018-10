Canadien: place aux jeunes

Les blessures subies par Shea Weber (33 ans) et David Schlemko (31 ans) ont pour effet de rajeunir l'effectif. Mercredi, Claude Julien a aussi contribué à ce rajeunissement en laissant de côté le doyen de son équipe, Tomas Plekanec, de même qu'un nouveau trentenaire, Karl Alzner. Et le doyen des 20 joueurs en uniforme était le gardien Antti Niemi, assis au bout du banc toute la soirée.

Bref, les 19 joueurs qui ont participé au match présentaient une moyenne d'âge de 25,4 ans. Si on ventile le tout par positions, ça donnait ceci:

ATTAQUANTS: 24,8 ans

DÉFENSEURS: 25,6 ans

GARDIEN: 31 ans

Paul Byron était l'aîné du groupe d'attaquants, à 29 ans, suivi de Tomas Tatar (27 ans). En défense, c'était Jordie Benn (31 ans) et Jeff Petry (30 ans).

À l'autre extrémité du spectre, le CH faisait appel à deux joueurs qui n'ont pas encore le droit d'entrer dans un débit de boisson aux États-Unis, soit Jesperi Kotkaniemi et Victor Mete, respectivement âgés de 18 et 20 ans.

Le résultat de cet amalgame a plu à Carey Price. «La vitesse et l'énergie sont des atouts de notre équipe. Les jeunes jouent avec calme. Ce n'est pas facile pour ces jeunes d'arriver comme ça dans la formation, et ils l'ont très bien fait.»

Price n'a pas tort dans son analyse. Le Canadien a en effet limité les erreurs. Les six défenseurs ont fait bonne figure, et aucun d'eux ne mérite d'assister au match de demain dans les gradins pour permettre à Alzner de revenir au jeu.

En attaque, ç'a toutefois été plus difficile pour Matthew Peca, qui occupait le rôle de quatrième centre réservé à Plekanec. On devine que ce dernier aurait offert une plus forte résistance que Peca quand John Tavares a marqué, en troisième période.

On note aussi que Peca n'a fait que trois présences en troisième période, avec une marque égale de 2-2. Plekanec, lui, obtient généralement la confiance de ses entraîneurs dans ce genre de situation. Bref, c'était un rappel que du sang neuf, c'est bien beau, mais les expériences avec les jeunes ont aussi des limites.

Peca a toutefois démontré qu'il était meilleur patineur que Plekanec. Il sera intéressant de voir quelle décision Julien prendra demain: optera-t-il pour la prudence, ou permettra-t-il à Peca de continuer à gagner en expérience?

Parmi les plus jeunes

Les perceptions ne correspondent pas toujours à la réalité, et le match de mercredi en était une belle preuve.

Les Maple Leafs sont généralement considérés comme une équipe jeune, ce qu'ils sont assurément. Mais leurs 19 joueurs mercredi affichaient néanmoins une moyenne de 26,8 ans, donc supérieure à celle du Canadien.

Cette différence est en partie attribuable à deux cas extrêmes, qui faussent quelque peu les données. Patrick Marleau, 39 ans, totalisait déjà 51 buts et 66 passes en 236 matchs dans la LNH quand Kotkamieni, 18 ans, est né!

Quoi qu'il en soit, le CH affichait la plus jeune formation - et de loin - parmi les huit équipes en action mercredi, devant des Ducks qui composent eux aussi avec des circonstances particulières, avec les blessures des vétérans Corey Perry, Ryan Kesler et Patrick Eaves.

ÂGE MOYEN DES ÉQUIPES EN ACTION MERCREDI

MONTRÉAL: 25,4 ans

ANAHEIM: 26,1 ans

VANCOUVER: 26,3 ans

CALGARY: 26,7 ans

TORONTO: 26,8 ans

WASHINGTON: 27,9 ans

BOSTON: 28 ans

SAN JOSE: 28,4 ans

Dans le vestiaire du Scotiabank Arena, on en parlait justement avec Max Domi, 23 ans, au coeur de ce renouveau du Tricolore.

«Le hockey est un sport de jeunes maintenant. On s'attend maintenant à ce que les jeunes occupent des rôles qu'ils n'auraient pas occupés à une autre époque, a-t-il rappelé.

«Regarde KK [Kotkaniemi]: il s'améliore de jour en jour et c'est plaisant de le voir aller. Son potentiel est sans limites. On est contents de compter sur autant de jeunes. La jeunesse, ça signifie des jambes fraîches et beaucoup d'énergie. On a une attitude positive et tous embarquent dans ce que proposent les entraîneurs.»

