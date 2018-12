Championnat mondial de hockey junior: vedettes de demain

Le Championnat mondial junior s'amorce aujourd'hui avec un match entre le Canada et le Danemark. Non seulement les performances de l'équipe canadienne seront intéressantes à suivre pendant les 10 prochains jours, mais le Canadien de Montréal compte sept espoirs à ce Championnat. Sans oublier la jeune sensation Alexis Lafrenière, plus jeune Québécois de l'histoire à participer à cette compétition, et les autres futures vedettes de la LNH. Notre spécialiste Mathias Brunet fait un tour d'horizon des forces en présence.

LES YEUX TOURNÉS VERS NICK SUZUKI

Les partisans du Canadien ont pu voir à l'oeuvre cet automne un tiers des dividendes reçus dans l'échange du capitaine Max Pacioretty.

Même s'il a ralenti ces dernières semaines, Tomas Tatar a constitué une agréable surprise avec 12 buts et 24 points en 36 matchs, au quatrième rang des compteurs du CH.

Ceux qui n'ont pas le temps ou la volonté de suivre les matchs de la Ligue junior de l'Ontario pourront maintenant observer sur une grande scène, lors du Championnat mondial junior, la pièce maîtresse de la transaction, le jeune Nick Suzuki, 19 ans, obtenu en plus d'un choix de deuxième tour de Vegas en 2019.

Non seulement Suzuki sera appelé à jouer un rôle de premier plan avec l'équipe canadienne, mais il semble aussi destiné à jouer au centre du jeune prodige Alexis Lafrenière, le plus jeune joueur québécois de l'histoire à participer au Mondial junior.

À dix-sept ans et deux mois, ce jeune attaquant de l'Océanic de Rimouski, probable premier choix de la LNH en 2020, a battu Mario Lemieux par six jours.

« Alexis est un joueur unique », a confié Suzuki à La Presse au téléphone il y a quelques jours après un premier match préparatoire avec le Québécois. « Je le cherche sur la glace quand j'ai la rondelle. J'espère qu'on pourra bâtir une bonne chimie ensemble d'ici le début du tournoi. »

« Plus confiant »

À sa première tentative l'an dernier, alors qu'il appartenait encore aux Golden Knights, Suzuki avait été retranché à la fin du camp d'entraînement de l'équipe canadienne par Joël Bouchard et Dominique Ducharme. On lui avait préféré des joueurs plus vieux malgré son très bon départ à Owen Sound. Il n'a pas voulu laisser de doutes cette année.

« J'étais beaucoup plus confiant cette fois. Je savais que j'avais de bonnes chances d'obtenir un poste. Je voulais avoir un rôle important au sein de l'équipe et j'espère que ça se produira. » - Nick Suzuki, choix de premier tour de Vegas, 13e au total, en 2017

Malgré la congestion au centre chez le Canadien, avec l'éclosion de Max Domi et de Jesperi Kotkaniemi, et l'arrivée prochaine de Ryan Poehling, le CH semble espérer voir Suzuki se développer au centre. Les trois autres, de même que Phillip Danault, tirent de la gauche, contrairement à Suzuki.

« Ils m'ont dit au camp d'entraînement qu'ils me voyaient comme un centre et ils souhaitent que je me développe à cette position, affirme Suzuki, 43 points, dont 20 buts, en 28 matchs cette saison dans la Ligue junior de l'Ontario. J'ai été chanceux que le Canada me place au centre. Je crois être un centre, mais je peux aussi occuper d'autres positions. Je jouerai où Montréal voudra que je joue. »

Joueurs de talent

Suzuki possède de belles habiletés individuelles et énormément de créativité. Il dit avoir amélioré sa vitesse, son talon d'Achille, depuis son retour dans les rangs juniors. « J'ai fait beaucoup de petites choses avant et après les entraînements pour m'améliorer à ce chapitre. À chaque entraînement, je m'impose un rythme plus élevé. »

Seulement un joueur de l'équipe championne de 2018 sera de retour cette année, Maxime Comtois. Mais le club compte de nombreux joueurs de talent, parmi lesquels plusieurs choix de premier tour : Suzuki, Morgan Frost, Cody Glass, Barrett Hayton, Owen Tippett, Shane Bowers et les défenseurs Noah Dobson, Evan Bouchard et Ty Smith, sans oublier le choix de deuxième tour du Canadien en 2017, Josh Brook. Celui-ci devrait former la première paire de défenseurs du club avec Dobson à droite. Brook est un droitier qu'on utilisera à gauche.

« On n'a pas beaucoup de joueurs de l'an dernier, mais plusieurs joueurs âgés de 19 ans. Maxime Comtois [qui a entamé la saison dans la LNH] sera un joueur important et il nous montrera la voie. J'étais au camp jusqu'à la fin l'an dernier et nous avons autant de talent. » - Nick Suzuki

Ce tournoi permettra aux partisans du Canadien de mesurer le talent de Suzuki par rapport à l'élite mondiale de son âge. Le jeune homme espère rejoindre le CH dès l'an prochain.

« Je regarde souvent leurs matchs, surtout Jesperi [Kotkaniemi], avec qui je me suis lié d'amitié au camp. Quel bon gars. J'espère être là avec lui l'an prochain. »

CINQ JOUEURS D'ÉQUIPE CANADA À SUIVRE

NOAH DOBSON > Défenseur, 6 pi 3 po, 185 lb. Noah Dobson était l'un des bons jeunes défenseurs droitiers disponibles parmi les 12 premiers en juin 2018. Son nom a même été associé au Canadien, mais le CH a finalement opté pour Jesperi Kotkaniemi. Dobson a finalement été repêché au 12e rang par les Islanders de New York. Sa production offensive a fondu cette saison (16 points en 28 matchs) avec le Titan d'Acadie-Bathurst, dont il est le capitaine, mais il a beaucoup d'autres qualités. Il s'agira d'un premier mondial junior pour lui.

EVAN BOUCHARD > Défenseur, 6 pi 2 po, 198 lb. Comme Dobson, Bouchard était l'un des bons défenseurs droitiers disponibles au repêchage de 2018. Les Oilers d'Edmonton l'ont repêché au 10e rang et il a même commencé la saison dans la LNH, avant d'être renvoyé à son équipe junior, les Knights de London. Il s'agit pour lui aussi d'un premier mondial junior. Bouchard a 18 points en 13 matchs à London, où il est capitaine lui aussi. Il pourrait former une paire avec l'espoir du Canadien Josh Brook.

MORGAN FROST > Centre, 6 pi, 185 lb. Frost pourrait se révéler le coup de maître du DG déchu des Flyers, Ron Hextall. Le jeune homme a été repêché au 27e rang en 2017 avec l'un des deux choix de premier tour obtenu dans l'échange de Brayden Schenn, l'autre étant Joel Farabee, qui devrait jouer pour les États-Unis. Frost a 58 points en 32 matchs cette saison, au deuxième rang des compteurs de la Ligue junior de l'Ontario, après une saison de 112 points l'an dernier.

CODY GLASS > Centre, 6 pi 2 po, 185 lb. Cody Glass est l'un des trois choix de premier tour des Golden Knights de Vegas en 2017, avec Nick Suzuki et Erik Brannstrom. On se demande s'il était disponible pour le CH, ou si Marc Bergevin lui a préféré Suzuki dans l'échange de Max Pacioretty. Aucun des trois n'a été appelé à jouer dans la LNH jusqu'ici et Glass en sera lui aussi à un premier mondial junior, comme Suzuki. Il a 54 points en seulement 26 matchs à Portland, dans la Ligue junior de l'Ouest. Il est lui aussi capitaine de son équipe.

ALEXIS LAFRENIÈRE > Ailier gauche, 6 pi 1 po, 190 lb. Le Canada accepte rarement dans ses rangs des joueurs de 17 ans. On réserve plutôt les places aux joueurs de 19 ans. Mais Lafrenière est un joueur exceptionnel qui sera vraisemblablement choisi au premier rang lors du repêchage de la LNH en 2020. Le jeune homme a déjà 54 points en 31 matchs avec l'Océanic de Rimouski. On n'imagine pas à quel point il pourra dominer l'an prochain à 18 ans. Lafrenière a été l'un des grands leaders canadiens au Championnat mondial des moins de 18 ans ce printemps avec six points et quatre buts en cinq matchs, malgré ses 16 ans.

***

LES FORCES EN PRÉSENCE

Même s'il défend son titre de champion du monde dans ses terres, le Canada aura fort à faire pour terminer le tournoi sur la plus haute marche du podium. Survol des autres puissances qui pourraient lui ravir son titre.

ÉTATS-UNIS > Les Américains ont des choses à se faire pardonner. Ils ont mal digéré leur défaite de 4-2 en demi-finale contre les Suédois l'an dernier, alors qu'ils ont accordé trois buts en troisième période, dont deux en infériorité numérique. Les États-Unis ont remporté le bronze, mais ils gardent un goût amer de ce tournoi disputé chez eux à Buffalo. Les Américains perdent de gros morceaux à l'attaque : Casey Mittelstadt, Kieffer Bellows et Brady Tkachuk. Mais ils gagnent en revanche le meilleur joueur de 17 ans de sa génération, Jack Hughes. Les centres Ryan Poehling (Canadien de Montréal) et Josh Norris (Sénateurs d'Ottawa) sont de retour pour former une ligne du centre très solide. Quinn Hughes, premier choix des Canucks en 2018, sera le grand leader en défense. Les Américains doivent être considérés parmi les favoris encore cette année.

SUÈDE > On ne perd pas un défenseur de la trempe de Rasmus Dahlin sans en souffrir. Le premier choix au total des Sabres est devenu à ce point essentiel à Buffalo qu'il était impensable de croire qu'on le prêterait à la formation suédoise, finaliste l'an dernier. La Suède doit aussi oublier ses principaux leaders à l'attaque de l'an dernier, le sensationnel Elias Pettersson, des Canucks de Vancouver, et Lias Andersson, des Rangers. C'est le prix à payer quand on mise sur une formation remplie de joueurs de 19 ans l'année précédente. La défense reste cependant fort solide malgré la perte de Dahlin, avec Erik Brannstrom, choix de premier tour des Golden Knights, impressionnant depuis le début de la saison dans la Ligue américaine, ainsi que le premier choix des Blackhawks Adam Boqvist, et les espoirs des Maple Leafs Timothy Liljegren et Rasmus Sandin. Les Suédois peineront peut-être à marquer des buts, mais ils auront beaucoup de stabilité en défense. Et comme l'attaque démarre souvent de l'arrière, ne les comptez pas pour battus.

FINLANDE > La Finlande n'a pas gagné de médaille depuis sa conquête de l'or en 2016 et le défi apparaît de taille encore cette année. L'absence de Jesperi Kotkaniemi fera mal. Il aurait été le premier centre de l'équipe. Les Blackhawks de Chicago ont cependant rendu service à la Finlande en leur prêtant le défenseur Henri Jokiharju, 19 ans, un choix de fin de premier tour en 2017. Malgré son statut de recrue, Jokiharju était solidement implanté au sein du top 4 de l'équipe. Le retour du jeune homme permet d'atténuer un peu une autre perte importante, celle de Miro Heiskanen, déjà le meilleur compteur chez les défenseurs des Stars et employé entre 23 et 25 minutes par match récemment. On espérait encore jusqu'à tout récemment recevoir Eeli Tolvanen, des Predators de Nashville, en renfort. Le jeune homme a été rétrogradé dans la Ligue américaine par les Predators, après avoir disputé quatre matchs dans la LNH. Tolvanen avait obtenu six points en cinq matchs à ce championnat l'an dernier.

RUSSIE > Comme la plupart des équipes de pointe au Championnat mondial junior, la Russie encaisse des pertes. Andrei Svechnikov, deuxième choix au repêchage en 2018, restera vraisemblablement avec les Hurricanes de la Caroline. Les Russes comptent toujours majoritairement sur des joueurs de 19 ans à ce tournoi et il y aura donc très peu de joueurs de retour de l'an dernier, si ce n'est Klim Kostin et le défenseur Dmitri Samoroukov. Kostin, 19 ans, avait obtenu huit points en cinq matchs l'an dernier au Championnat mondial junior. Ce choix de premier tour des Blues joue dans la Ligue américaine cette saison. Au groupe se greffe de talentueux choix de premier tour, Grigori Denisenko (Panthers de la Floride), Vitali Kravtsov (Rangers de New York) et le défenseur Alexander Alexeyev (Capitals de Washington), qui a 31 points en 30 matchs à Red Deer, dans la Ligue junior de l'Ouest. La Russie a terminé au cinquième rang l'an dernier, après avoir gagné le bronze en 2017.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE > Les Tchèques ont reçu la collaboration de clubs de la LNH en prévision du tournoi. Les Hurricanes de la Caroline leur ont prêté leur meilleur espoir, le centre Martin Necas, et les Red Wings ont fait de même avec l'ailier Filip Zadina. Celui-ci a subi une blessure mineure il y a une dizaine de jours, mais il est désormais rétabli. Ils pourraient former, avec Martin Kaut, un autre choix de premier tour, le meilleur trio du tournoi. Ces trois joueurs ont passé l'automne dans la Ligue américaine de hockey. Au Championnat mondial junior l'an dernier, Necas avait obtenu 11 points en 7 matchs, Zadina, 8 points, dont 7 buts, et Kaut, 7 points. Ils ont tous un an de plus. Les Tchèques ont de la profondeur à d'autres positions, entre autres devant le filet avec Jakub Skarek, dont c'est le troisième championnat, et pourraient faire mieux que leur quatrième place de l'an dernier. Les Tchèques n'ont pas gagné de médaille depuis... 2005. C'est cette année ou jamais.

LES AUTRES > La Slovaquie et la Suisse tenteront de surprendre les meilleures équipes, mais elles n'offrent pas une grande cuvée. Les Slovaques comptent quelques vétérans, mais on est loin de la formation médaillée de bronze de 2015. La Suisse n'a pas de Nico Hischier dans sa formation. On se battra donc ici sans doute pour éviter la relégation. Le Danemark et le Kazakhstan complètent le paysage. À l'avantage des Danois, ils comptent 11 vétérans de l'an dernier, ce qui n'est pas négligeable, mais pas de joueurs dominants. L'Allemagne, menée par Dominik Bokk, un choix de premier tour des Blues en 2018, vient de remporter ces derniers jours le titre mondial dans la deuxième division et remplacera l'an prochain la pire équipe du tournoi.

***

DIX ESPOIRS À SUIVRE

KAAPO KAKKO > Ailier droit, 6 pi 1 po, 186 lb. Ce jeune Finlandais sera vraisemblablement l'un des trois premiers joueurs repêchés en juin. Il montre des statistiques impressionnantes pour un jeune de 17 ans dans la Ligue d'élite de Finlande avec Turku, l'ancienne équipe de Saku Koivu. Il a 20 points en 27 matchs jusqu'ici. Sensiblement au même âge l'an dernier (six mois de moins), Jesperi Kotkaniemi avait 29 points en 57 matchs à Assat. Au Championnat des moins de 18 ans, Kakko a obtenu 10 points en sept matchs.

QUINN HUGHES > Défenseur, 5 pi 8 po, 178 lb. Hughes est le défenseur moderne par excellence. Le jeune homme a été repêché au septième rang par les Canucks de Vancouver en juin, mais il a choisi de rester dans la NCAA avec Michigan. Après avoir amassé 29 points en 37 matchs l'an dernier, il a déjà 20 points en 17 matchs cette année. On le voit déjà animer le jeu en supériorité numérique chez les Canucks avec un certain Elias Pettersson à l'attaque. Hughes en sera à son deuxième Championnat mondial junior.

JACK HUGHES > Centre, 5 pi 10 po, 168 lb. Le frère cadet de Quinn joue au centre et il sera le joueur réclamé par le gagnant de la loterie de la LNH en juin. Le jeune homme a déjà 48 points en 25 matchs au sein du programme de développement américain et il a amassé 12 points en sept matchs au Championnat mondial des 18 ans et moins. Malgré sa petite taille, on dit qu'il pourra avoir un impact comparable à celui d'Auston Matthews à Toronto, même s'il est d'abord reconnu pour ses qualités de passeur. Il possède la fluidité et la créativité des Patrick Kane et Clayton Keller.

ADAM BOQVIST > Défenseur, 6 pi, 181 lb. Ce Suédois est le défenseur d'avenir à droite chez les Blackhawks, qui l'ont repêché au huitième rang en juin. Certains l'ont comparé à Erik Karlsson avant le repêchage, mais c'est mettre beaucoup de pression sur un garçon de 18 ans. Malgré un bon camp d'entraînement, Chicago l'a sagement renvoyé à son club junior, les Knights de London, où il a amassé 25 points en 23 matchs jusqu'ici. Boqvist pourrait presque jouer à l'attaque en raison de son potentiel offensif très élevé.

ISAC LUNDESTROM > Attaquant, 6 pi, 185 lb. Les Ducks d'Anaheim repêchent bien en Suède. Lundestrom en est une autre preuve. Choisi au 23e rang en juin, ce puissant patineur a entamé la saison avec les Ducks, où il a obtenu deux aides en 15 matchs, avant d'être renvoyé dans la Ligue américaine, où il se trouve toujours. Lundestrom est né en novembre, il est donc considéré comme un « late », et il aura un impact lors de ce tournoi en raison de son âge, 19 ans. Il était avec l'équipe suédoise l'an dernier également.

FILIP ZADINA > Ailier, 6 pi, 196 lb. Certains partisans du Canadien réclamaient à grands cris Zadina lors du repêchage de juin, puisqu'il venait de marquer 44 buts à Halifax dans la LHJMQ et qu'on le disait prêt à avoir un impact immédiat dans la LNH. Le Canadien a opté pour Kotkaniemi et les Red Wings ont sauté sur l'occasion pour le repêcher au cinquième rang. Mais Zadina n'était pas aussi prêt qu'on le croyait. Il a été rétrogradé à la Ligue américaine vers la fin du camp d'entraînement. Il a 17 points en 26 matchs à Grand Rapids. Il avait marqué sept buts en autant de matchs l'an dernier au Mondial et il devrait dominer à nouveau pour la République tchèque.

MARTIN NECAS > Centre, 6 pi 1 po, 168 lb. Douzième choix au total en 2017, Necas, un Tchèque comme Filip Zadina, est le centre d'avenir des Hurricanes de la Caroline. Il a même disputé les sept premiers matchs de la saison avec les Hurricanes, avant d'être renvoyé dans la Ligue américaine où il est dominant malgré ses 19 ans. Necas a 21 points en 24 matchs à Charlotte. Necas a une grande complicité avec Zadina, les deux ont connu ensemble un grand Championnat mondial junior l'an dernier. Certains croyaient même que les Hurricanes préféreraient Zadina à Svechnikov en raison de la chimie entre les deux Tchèques.

VITALY KRAVTSOV > Ailier droit, 6 pi 4 po, 183 lb. Kravtsov est un attaquant de puissance repêché au huitième rang par les Rangers de New York en 2018, une certaine surprise puisqu'il n'était pas semé aussi haut. Malgré son jeune âge, Kravtsov a 17 points en 33 matchs dans la KHL avec Chelyabinsk. Kravtsov écoule la dernière année de son contrat en Russie et pourrait rejoindre les Rangers dès l'an prochain. Kravtsov est un « late » qui aura 19 ans quand le Championnat commencera, le 26 décembre. Les entraîneurs auraient l'intention de lui confier le poste de centre avec Grigoriy Denisenko, un choix de premier tour des Panthers, et Nikolai Kovalenko, le fils de l'ancien attaquant du Canadien Andrei.

JOSH NORRIS > Centre, 6 pi 1 po, 190 lb. Norris sera suivi de près par la direction des Sénateurs d'Ottawa. Il constitue ce choix de premier tour des Sharks de San Jose en 2017 offert aux Sénateurs dans l'échange d'Erik Karlsson. Norris a amélioré sa production offensive de façon marquée cette saison à l'Université du Michigan, dans la NCAA, avec 19 points en 17 matchs. Comme l'espoir du Canadien Ryan Poehling, Norris était de l'équipe américaine l'an dernier, où il a obtenu trois aides en sept matchs. S'il continue à bien se développer, les Sénateurs pourront crier victoire puisqu'ils ont obtenu un choix de premier tour également, peut-être deux si Karlsson signe un nouveau contrat à San Jose.

ERIK BRANNSTROM > Défenseur, 5 pi 10 po, 181 lb. Les Golden Knights de Vegas sont patients avec leur jeune défenseur de 19 ans repêché au 15e rang en 2017. Brannstrom a été renvoyé dans la Ligue américaine avant la fin du camp d'entraînement et il a amassé 20 points en 24 matchs avec les Wolves de Chicago. Aucune autre recrue en défense ne s'en approche en termes offensifs dans la Ligue américaine. Brannstrom était le capitaine adjoint avec la formation suédoise junior et il devrait survoler la compétition cette année.

***

SEPT ESPOIRS DU CH À SUIVRE DE PRÈS

Le Canadien comptera sept espoirs au Championnat mondial junior, du jamais vu ! La plupart occuperont d'ailleurs un rôle important au sein de leurs équipes respectives.

NICK SUZUKI > Centre, 5 pi 11 po, 183 lb. Après avoir été retranché au terme du camp d'entraînement de l'équipe canadienne l'an dernier, Suzuki, un choix de premier tour, 13e au total en 2017, obtenu de Vegas dans l'échange de Max Pacioretty, se sent mieux outillé cette année et il veut jouer un rôle majeur au sein de l'équipe. Il devrait jouer au centre du deuxième trio de l'équipe canadienne derrière Cody Glass. Suzuki a 43 points, dont 20 buts, en 28 matchs à Owen Sound, dans la Ligue junior de l'Ontario.

JOSH BROOK > Défenseur, 6 pi 1 po, 192 lb. Ce choix de fin de deuxième tour en 2017 (56e au total) a connu une progression étonnante en un an. Après un solide camp d'entraînement à Montréal, ce jeune homme a déjà 33 points en 25 matchs à Moose Jaw, un point de plus que l'an dernier en 45 matchs. Brook n'est pas seulement un défenseur offensif, il excelle dans toutes les facettes du jeu. Même s'il est droitier, on lui demandera de jouer à gauche sur l'une des deux premières paires. Brook a un allié puissant dans son camp puisque son entraîneur à Moose Jaw, Tim Hunter, dirige l'équipe canadienne junior.

RYAN POEHLING > Centre, 6 pi 2 po, 183 lb. Choix de premier tour du Canadien en 2017 (25e au total), Poehling est de retour pour un deuxième Championnat mondial junior. À 19 ans, il aura un plus gros impact cette fois, même si l'attaque reposera en grande partie sur les épaules de Jack Hughes, probable premier choix total au repêchage de 2019. Poehling, 17 points en 16 matchs à St. Cloud State, dans la NCAA, excelle autant en défense qu'à l'attaque et il sera sans doute appelé à affronter les meilleurs trios adverses.

CAYDEN PRIMEAU > Gardien, 6 pi 3 po, 181 lb. Le fils de l'ancien hockeyeur Keith Primeau connaît une saison moins spectaculaire que l'an dernier à Northeastern, dans la NCAA. Il demeure cependant l'un des beaux espoirs américains devant le filet. Primeau est le favori pour le poste de numéro un, mais les choses peuvent changer, surtout avec la présence de Kyle Keyser, 19 ans lui aussi, un membre de l'organisation des Bruins de Boston qui fait très bien à Oshawa, dans la Ligue junior de l'Ontario. L'entraîneur de l'équipe américaine affirme que la course est ouverte. Qu'importe, pour un choix de septième tour en 2017, le parcours de Primeau est déjà impressionnant.

JACOB OLOFSSON > Centre, 6 pi 2 po, 192 lb. Jacob Olofsson est souvent oublié parmi les espoirs du Canadien. Il a pourtant connu un gros camp de développement, joue au centre de l'un des trois premiers trios à Timra, dans la Ligue d'élite de Suède, et malgré un passage à vide récemment, il jouera un rôle important au sein de l'un des deux premiers trios de la Suède au Championnat mondial junior. Il sera intéressant de voir s'il pourra dominer offensivement au contact de jeunes de son âge. Olofsson a été repêché grâce au choix obtenu de Maple Leafs de Toronto contre Tomas Plekanec à la date limite des échanges.

JESSE YLONEN > Ailier droit, 6 pi 1 po, 172 lb. Ylonen, 19 ans, repêché au début du deuxième tour en 2018 avec l'un des trois choix du Canadien, est une bombe sur patins. Il amorcera le tournoi en pleine confiance, après avoir obtenu six points, dont trois buts, à ses six derniers matchs dans la Ligue d'élite de Finlande avec les Pelicans de Lahden. Il y a peu de droitiers au sein de l'équipe finlandaise et Ylonen pourrait être un atout important. Ylonen pourrait rejoindre son compatriote Jesperi Kotkaniemi à Montréal d'ici un an ou deux. Les deux ont disputé quelques compétitions internationales ensemble l'an dernier.

ALEXANDER ROMANOV > Défenseur, 5 pi 11 po, 185 lb. Le choix de ce robuste défenseur au 38e rang du deuxième tour en 2018 (avec le choix obtenu des Blackhawks contre Dale Weise et Tomas Fleischmann) a fait sursauter quelques observateurs puisque Romanov était classé beaucoup plus loin selon une majorité d'observateurs. Mais Romanov a obtenu en août un poste avec le plus prestigieux club de la KHL, le CSKA Moscou, un exploit compte tenu de ses 18 ans. Romanov n'est pas un grand défenseur offensif, mais il est responsable défensivement et robuste à souhait. L'ancien défenseur du Canadien Vladimir Malakhov a dit de lui qu'il était l'un des deux meilleurs espoirs russes en défense. Malahkov est aujourd'hui responsable du développement des joueurs chez les Islanders.