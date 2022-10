PHOTO DAVID BECKER, ASSOCIATED PRESS

Patrick Cantlay s’effondre au 18 e trou et perd face à Tom Kim

(Las Vegas) Tom Kim a remis une carte de 67 (moins-5) et il a profité de l’effondrement de Patrick Cantlay pour remporter l’Omnium Shriners Children, dimanche.

Associated Press

Kim est devenu le premier joueur depuis Tiger Woods, en 1996, à gagner deux fois sur le circuit de la PGA avant l’âge de 21 ans. Le Sud-Coréen de 20 ans a triomphé au Championnat Wyndham en août pour obtenir sa carte du circuit et il a éclos depuis.

Kim a cependant eu l’aide de Cantlay, qui aurait pu atteindre le deuxième rang mondial en l’emportant au TPC Summerlin.

Les deux golfeurs se sont échangé des oiselets sur le deuxième neuf et ils ont amorcé le 18e trou à égalité. Cantlay a envoyé son coup de départ loin à l’extérieur de l’allée et il a finalement commis un triple boguey.

Cantlay a joué 69 et il a partagé la deuxième position avec Matthew NeSmith (66), à trois coups de Kim.

Kim est devenu le premier joueur depuis J. T. Poston, en 2019, à gagner un tournoi de la PGA sans commettre un boguey. Il a conclu l’évènement avec un pointage cumulatif de moins-24.

Tom Hoge a bouclé le parcours en 64 coups et il s’est hissé à égalité en quatrième place avec Mito Pereira (67).

Adam Hadwin a joué 68 et il s’est accroché au top 10 pour être le Canadien le mieux classé du tournoi. Ses compatriotes Taylor Pendrith (69) et Adam Svensson (73) ont respectivement pris les 44e et 69e échelons.