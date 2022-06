Omnium des États-Unis

Scottie Scheffler joue 67 et rejoint le peloton en tête

(Brookline) Le champion du Tournoi des Maîtres et golfeur no 1 au monde Scottie Scheffler a inscrit un score de 67 (moins-3) et a rejoint Rory McIlroy et quatre autres golfeurs en tête provisoire à l’Omnium des États-Unis, vendredi.