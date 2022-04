La journée de jeudi marque le début de la 86e édition du Tournoi des Maîtres. Le participant le plus attendu est sans l’ombre d’un doute Tiger Woods, quintuple champion du veston vert. Suivez l’action en direct pour ne rien manquer du retour du tigre au Augusta National.

Nicholas Richard La Presse

Trou no 1 (Par 4, 445 verges)

Ils étaient des centaines de partisans réunis au bord du Tea Olive, le premier trou du parcours. Vêtu d’un rose éclatant rappelant la couleur des azalées du Augusta National, Tiger Woods a reçu une ovation monstre lorsque son nom a été prononcé par l’annonceur maison. Il a été le premier à prendre le départ d’un groupe également composé de Louis Oosthuizen et Joaquin Niemann. Visiblement insatisfait de son coup de départ, sa balle s’est retrouvée juste avant la fosse de sable sur la droite de l’allée.

Dans une position inconfortable, à 175 verges de l’objectif, Woods a réussi à mettre sa balle sur le vert. Toutefois, en raison de la pente à l’entrée du vert, sa balle est revenue sur ses pas et a roulé à l’extérieur du vert.

Avec son wedge, Woods a placé sa balle à quelques mètres de l’objectif avec son troisième coup.

Un roulé parfait lui a permis de s’en tirer avec un par.

Trou : E, Total : E

Trou no 2 (Par 5, 575 verges)

Avec son coup de départ de 271 verges, Tiger Woods a pu trouver l’allée, un peu sur la droite.

Il a utilisé son bois d’allée pour faire atterrir sa balle sur la droite, avant la fosse de table, à une cinquantaine de verges du vert.

Avec beaucoup de marge de manœuvre au-devant du vert, mais très peu autour du fanion, Woods a joué de prudence et sa balle a freiné à une quinzaine de pieds du trou.

Bon roulé pour l’oiselet, mais un peu décalé sur la gauche. Un coup supplémentaire aura été nécessaire.

Trou : E, Total : E

Trou no 3 (Par 4, 350 verges)

Trou relativement simple que ce troisième pour les golfeurs, peu de pièges s’y trouvent. Woods, comme ses partenaires, a opté pour le fer. Il a rangé sa balle sur la droite de l’allée.

Deuxième coup réussi du tigre, qui a projeté sa balle en hauteur. Malheureusement, il n’a pu éviter l’effet rétro. Sa balle a terminé son chemin sur la frise au-devant du vert.

À court avec son fer droit, Woods n’était pas satisfait de la courbe que sa balle a empruntée, déviée sur la gauche.

Il a calé un très court roulé pour s’en tirer avec une autre normale.

Trou : E, Total : E

Trou no 4 (Par 3, 222 verges)

PHOTO ROBERT F. BUKATY, ASSOCIATED PRESS Tiger Woods au trou no 4

Protégé par deux fosses de sable assez profondes, le premier par 3 n’a pas trop embêté les golfeurs depuis le début de la journée. Vert relativement ondulé, la balle de Woods est tombée sur le vert un peu à court et a dégringolé à la limite du vert, devant le fanion.

Woods est encore une fois resté prudent dans les conditions et est resté à court sur cette trajectoire en montant. Sa balle s’est arrêtée à un mètre de la coupe.

Roulé facile pour le quintuple champion du tournoi. Une autre normale.

Trou : E, Total : E

Trou no 5 (Par 4, 495)

Sur le trou le plus difficile du parcours, Woods ne s’est pas gêné pour mettre toute la gomme sur son élan de départ. Il a placé sa balle 287 verges plus loin, un peu sur la droite de l’allée pour se donner un angle d’attaque plus favorable pour son coup suivant.

Un deuxième coup sensationnel pour le tigre ! Une trajectoire parfaite vers la gauche et sa balle est tombée à un mètre de la coupe, avant de rouler un peu sur la droite en raison de l’ondulation du vert.

Woods aurait pu faire rugir la foule autour du cinquième. Trajectoire en montant vers la gauche, le roulé était parfait, Woods s’en allait même chercher sa balle, mais celle-ci a roulé autour du trou et a refusé de tomber. La foule a fortement réagi. Tiger n’en croyait pas ses yeux. Il s’en est quand même tiré avec le par.

Trou : E, Total : E

Trou no 6 (Par 3, 186 verges)

Coup d’éclat du tigre et la foule a bondi ! Avec son fer 6, les yeux constamment sur sa balle, Woods a réalisé toute une frappe. Il a positionné sa balle à moins d’un mètre devant le trou.

Il a propulsé sa balle au fond de la coupe au bonheur des amateurs réunis autour du vert. Un premier oiselet pour Woods.

Trou : -1, Total : -1

Trou n° 7 (Par 4, 450 verges)

Le coup de départ de Woods a dévié sur la droite. Il a joué de malchance parce que sa balle a été victime d’un mauvais rebond. Woods s’est donc retrouvé entre les arbres, dans les brindilles, près des spectateurs à droite de l’allée.

Il a frappé avec aplomb et même si sa balle a embrassé des branches, elle a pu faire une bonne distance. Woods a aussi pu éviter les trappes de sable devant le vert. Il s’agira d’une approche relativement simple pour le tigre.

Effectivement, il a donné beaucoup de hauteur à sa balle pour éviter le roulement. Elle s’est arrêtée à quelques centimètres du trou.

Normale facile pour Tiger.

Trou : E, Total : -1

Trou n° 8 (Par 5, 570 verges)

Solide coup de départ sur la gauche, bon pour 280 verges.

Deuxième coup complètement à l’aveuglette pour tous les golfeurs en raison de la butte présente au centre de l’allée, Woods a pris son bois d’allée pour positionné sa balle au centre du terrain.

Avec son wedge, Woods n’a pas pu faire opérer sa magie. Il n’a même pas pu envoyer sa balle sur le vert. Il a été à court, gaspillant pratiquement un coup.

Il a finalement mis sa balle à une dizaine de pieds de l’objectif.

Woods a raté son roulé sur la droite et a dû se contenter d’un boguey. Son premier de la journée.

Trou : +1, Total : E