(Kapalua) Cameron Smith a eu besoin de chaque coup pour venir à bout de Jon Rahm et remporter le tournoi des Champions de la PGA.

Doug Ferguson Associated Press

Dans les meilleures conditions que Kapalua ait vues depuis qu’elle accueille ce tournoi de début d’année destiné aux vainqueurs de la dernière saison, Smith a réussi un oiselet au 18e trou pour remettre une carte de 65 (moins-8).

Smith a montré un pointage cumulatif de moins-34, ce qui constitue un record du tournoi par trois coups. Ernie Els avait gagné cet évènement à moins-31, en 2003, et il s’agissait à ce moment du record du circuit de la PGA.

Non seulement l’Australien a battu le record, mais il a résisté au meilleur joueur au monde en ayant le meilleur par un seul coup.

Rahm, qui disputait un premier tournoi depuis la mi-octobre, a tout tenté pour vaincre Smith, mais il n’a jamais eu une brèche pour le faire.

Les deux golfeurs ont amorcé la ronde finale à égalité au premier échelon. Smith a inscrit un oiselet au quatrième fanion pour prendre les commandes. Rahm a joué 66.

L’Australien Matt Jones s’est joint à la course en enregistrant un aigle aux 13e et 15e trous et il a réussi un long coup roulé pour un oiselet au 17e. Il a bouclé le parcours de Plantation en 61 coups, ce qui a égalé un record établi par Rahm et Justin Thomas, samedi.

Jones a pris la troisième position, avec un pointage cumulatif de moins-32.

Les trois joueurs ont été tellement dominants que Patrick Cantlay a conclu le tournoi en quatrième place, mais à moins-26.

Aucun Canadien ne prenait part à cet évènement.