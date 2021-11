(Miami) Le tour de la LPGA distribuera un montant record de 85,7 millions de dollars américains en prix en 2022, qui seront répartis sur 34 tournois officiels, ont annoncé vendredi ses promoteurs.

Agence France-Presse

« Tout est prêt pour que 2022 soit l’une des années les plus excitantes de l’histoire du tour de la LPGA », grâce notamment à « de nouvelles épreuves » et « plus de 500 heures de diffusion télévisée », a annoncé la directrice de la LPGA, Mollie Marcoux Samaan.

« Nous n’avons jamais eu une telle équipe de partenaires solides, dans le monde entier, qui voient à la fois la valeur commerciale d’un investissement dans la LPGA et l’opportunité d’utiliser ces partenariats pour avoir un impact positif sur leurs communautés et sur le monde », a-t-elle ajouté.

La LPGA et « les meilleures golfeuses du monde » souhaitent aussi continuer à inspirer « des jeunes filles et des femmes, dans le monde entier, à rêver plus grand », a souligné Mollie Marcoux Samaan.

Neuf tournois ont déjà annoncé une augmentation de leurs bourses en 2022, y compris l’Omnium britannique féminin qui aura lieu pour la première fois sur le parcours de Muirfield, en Écosse.

La saison 2022 débutera fin janvier par trois semaines de compétition en Floride, d’abord à Orlando, puis à Boca Raton et sur un autre parcours qui sera annoncé prochainement.

Le circuit partira ensuite pour l’Asie, avec des étapes prévues à Singapour et en Thaïlande, puis reviendra aux États-Unis par l’ouest, avec cinq semaines de tournois.

Début avril, le Mission Hills Country Club accueillera le premier Majeur de la saison, le Championnat Chevron. Il sera suivi de l’Omnium des États-Unis féminin, en Caroline du Nord, et du Championnat PGA dans le Maryland.

Quatre épreuves auront alors pour cadre la vieille Europe, dont deux Majeurs : le Championnat Amundi Evian, dans les Alpes françaises, puis début août le très attendu Omnium britannique féminin, à Muirfield.

Au Canada au mois d’août

Après deux ans d’absence en raison de la pandémie de COVID-19, le Tour de la LPGA reviendra au Canada, fin août, pour l’Omnium CP féminin en Ontario, puis traversera les États-Unis jusqu’à Los Angeles, avant un deuxième séjour asiatique, en Chine, en Corée du Sud, à Taïwan et au Japon.

La finale de la saison, au Championnat CME Group Tour, est prévue à la mi-novembre à Naples, en Floride.