Hugo Denis et Yasmine Qureshi l’emportent à Bromont

Hugo Denis (Mirage) et Yasmine Qureshi (Lorette) ont connu une fin de semaine de rêve au Golf Château-Bromont, où se déroulait l’Invitation junior Graham Cooke. Les deux athlètes ont su relever les nombreux défis du parcours avec brio, ce qui leur a permis d’être sacrés champions de la 17e édition du tournoi qui prenait fin en soirée, dimanche.

Sportcom

À sa dernière année d’admissibilité chez les juniors, Hugo Denis a amorcé son tournoi en force avec une ronde de 70 (-2), pour se retrouver à égalité au sommet du classement avec Mathieu Chouinard (Lorette) et Félix-Antoine Levasseur (Godefroy).

Familier avec les allées du Golf Château-Bromont, Denis a poursuivi sur sa lancée dimanche pour se distancer de ses adversaires et mettre la main sur le titre tant convoité.

« Je suis très fier de moi ! La saison a été un peu compliquée pour moi cette année, mais j’ai réussi à bien jouer ici. J’aime bien le parcours, j’ai toujours du plaisir à y jouer et je suis vraiment très content du résultat. Ça finit bien la saison et mon cycle junior ! » a lancé le jeune homme à l’issue de la compétition.

Au final, Hugo Denis a terminé l’Invitation junior Graham Cooke à égalité avec la normale (144), tout juste devant Guillaume Paquette (Gray Rocks). Celui-ci a joué 70 (-2) en conclusion du tournoi pour grimper de quatre échelons au classement et terminer deuxième de la catégorie à +1 (145). Avec son total de 147 coups (+3), Félix-Antoine Levasseur pointe en troisième place.

Du côté féminin, Yasmine Qureshi s’est montrée intraitable lors de la deuxième et dernière ronde. Un coup derrière la meneuse Anne-Léa Lavoie (Lorette) au terme de la journée de samedi, Qureshi a joué la normale (72), dimanche. Cette performance lui a permis de s’emparer des commandes du tournoi et de terminer en tête du classement avec un total de 147 coups (+3).

« Je ne m’attendais pas à ça ! La compétition était très forte chez les juniors et je suis très heureuse du résultat. J’ai été un peu nerveuse aujourd’hui et je ne savais pas trop comment tout ça allait se terminer. Finalement, j’ai très bien putté et ça m’a aidé à finir en première place », a indiqué celle qui a enregistré quatre oiselets sur le neuf de retour, dimanche.

Pour sa part, Lavoie a complété la fin de semaine à +5 (149) pour prendre le deuxième rang devant Isabella Ferguson (Ottawa Hunt, 153). Plus tôt cette saison, Anne-Léa Lavoie avait raflé les honneurs des catégories junior et juvénile au Championnat provincial des femmes et junior des filles, avant de remporter le Championnat partie par trous junior.

Les champions de l’édition 2019 de l’Invitation junior Graham Cooke, Logan Boucher (Summerlea) et Laurence Lamer (Rosemère), n’étaient pas de la partie cette année après avoir fait le saut dans la division amateur.

Henry Dao et Léonie Tavares couronnés chez les bantams

La lutte s’est avérée tout aussi chaude chez les bantams et ce sont finalement Henry Dao (Vallée du Richelieu) et Léonie Tavares (Glendale) qui ont remporté les grands honneurs de la catégorie.

La tâche n’a pas été de tout repos pour Dao qui a joué 74 et 72 pour boucler son tournoi à +2 (146), soit un coup de moins que le champion provincial bantam 2021, Émile Lebrun (Île de Montréal, 147).

Ce dernier avait commencé l’évènement avec une ronde de 69 (-3), mais a conclu la deuxième journée d’activités à +6 (78). Zach Pageau (Pinegrove) a complété le top-3 chez les garçons avec un total de 154 (+10).

Léonie Tavares a quant à elle amorcé son week-end en remettant une carte de 75 (+3), samedi. L’athlète de 11 ans a poursuivi avec une ronde de 82 (+10) pour finir son tournoi avec un cumulatif de +13 (157). Elle ainsi devancé Charlotte Boudreau (Île de Montréal, 162) et Alexandra Botsis (175) pour remporter le titre bantam chez les filles.

Pas moins de 147 golfeuses et golfeurs de la province ont pris part à l’évènement cette année.

L’équipe de Golf Québec sera de retour au Golf Château-Bromont dans moins de trois semaines pour la présentation de l’Invitation Bromont, prévue du 7 au 9 septembre.