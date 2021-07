PHOTO CHARLIE NEIBERGALL, ASSOCIATED PRESS

(Sandwich) Le champion de l’Omnium britannique Zach Johnson a dû se retirer du prestigieux tournoi lundi après avoir reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

Associated Press

Louis de Jager, l’un des 12 golfeurs qui ont obtenu leur laissez-passer pour le tournoi qui aura lieu au Royal St. George’s à la suite d’une ronde de qualifications tenue il y a deux semaines, a aussi obtenu un diagnostic positif et a dû abdiquer.

Le Royal & Ancient (R&A) a mentionné que Ryan Moore, qui a terminé deuxième de la Classique John Deere en Illinois, a refusé l’exemption qu’on lui offrait en vertu de son classement dans le top 5 d’un tournoi sanctionné par la PGA.

Ainsi, il y a maintenant 16 golfeurs qui se sont retirés en vue de la 149e édition du plus vieux tournoi de golf au monde.

L’Omnium britannique avait été le seul tournoi majeur à être annulé l’an dernier à cause de la pandémie de coronavirus. Il est de retour cette année et doit respecter des mesures sanitaires très strictes établies par le gouvernement britannique, en plus de celles du R&A, qui a notamment décrété que les golfeurs ne peuvent fréquenter personne hors de leur bulle familiale.

Les récents retraits signifient que l’Américain Adam Long, l’Anglais Sam Horsfield et le Sud-Africain Dylan Frittelli ont obtenu leur place dans le peloton.