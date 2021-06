(Grand Rapids) L’Américaine Nelly Korda est devenue la première golfeuse à gagner deux tournois de la LPGA cette saison, en remportant la Classique Meijer par deux coups, dimanche.

Associated Press

Korda avait triomphé au Tournoi Gainbridge en février. Elle a ramené une carte de 67 (moins 5) lors de la ronde finale pour conclure le tournoi à moins 25, un record de l’évènement présenté au Blythefield Country Club, au Michigan.

Elle avait joué sa meilleure ronde en carrière avec un 62 samedi pour prendre une avance de trois coups à l’aube de la ronde finale.

« En fait, j’ai beaucoup aimé ma journée, a assuré Korda. Pour être bien honnête, il y a certains dimanches où je n’avais vraiment pas de plaisir, en raison du stress qui me rongeait et qui m’empêchait de me concentrer et d’apprécier le moment.

« Mais aujourd’hui [dimanche], je me suis amusée et c’était une belle bataille entre Leona [Maguire] et moi. »

Korda a décroché son quatrième titre en carrière sur le circuit de la LPGA. Elle a rebondi après avoir échoué à se qualifier pour les rondes de la fin de semaine à l’Omnium féminin des États-Unis, il y a deux semaines.

La golfeuse de 22 ans avait remporté le deuxième tournoi de la saison, après que sa sœur Jessica eut triomphé lors de l’épreuve en lever de rideau.

L’Irlandaise Leona Maguire a terminé deuxième grâce à une deuxième ronde consécutive de 66.

« Je savais que ce serait une bataille, a mentionné Maguire. Je savais qu’il y avait beaucoup de golf à jouer et qu’elle [Korda] avait une avance de trois coups. »

Korda s’est notamment signalée au 14e trou avec un aigle pour prendre une avance de deux coups. Elle a creusé cette avance à trois coups au trou suivant avec un oiselet.

Maguire s’est approchée à un coup de la meneuse au 14e, quand elle a réussi un oiselet et que Korda s’est contentée d’un boguey. Les deux joueuses ont joué la normale au 17e, puis Korda a réussi l’oiselet au dernier trou.

Korda a terminé la ronde avec six oiselets et trois bogueys. Maguire a calé six oiselets, dont trois consécutifs en début de ronde, sans commettre de boguey.

La Sud-Coréenne In Gee Chun (63) et l’Américaine Brittany Altomare (64) ont partagé la troisième place à moins-21.

Aucune Canadienne n’était sur le parcours, dimanche, puisque Brooke M. Henderson, ALENA Sharp et Jaclyn Lee ont toutes été éliminées au terme de la journée de vendredi.

Le Championnat de la LPGA aura lieu la semaine prochaine, en banlieue d’Atlanta.