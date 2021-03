PHOTO CHRIS SZAGOLA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Carlsbad) Inbee Park a remis une carte de 66 (moins-6) et elle s’est hissée en tête de la Classique Kia, jeudi.

Park n’a commis aucun boguey malgré les conditions climatiques peu avantageuses en après-midi. Sa compatriote sud-coréenne Hyo Joo Kim se retrouve seule au deuxième rang, à moins-5.

Sophia Popov, In Gee Chun, Stephanie Meadow et Mel Reid ont toutes les quatre bouclé le parcours en 68 coups et elles partagent la troisième position.

Les choses ont été plus difficiles pour Michelle Wie West, qui a joué 81 à son premier tournoi en près de deux ans.

Âgée de 31 ans, Wie West prend part à un premier évènement depuis qu’elle a donné naissance à sa fille Makenna, il y a neuf mois. Elle n’avait pas joué depuis le Championnat féminin de la PGA, en juin 2019.

Brooke M. Henderson a éprouvé des difficultés, signant une carte de 73, mais elle est la Canadienne la mieux classée après une ronde, en 50e place. Ses compatriotes ALENA Sharp (83e) et Jaclyn Lee (100e) ont également pris le départ.