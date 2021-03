Tiger Woods est de retour — du moins de manière virtuelle.

Associated Press

Woods a conclu une entente à long terme avec l’entreprise qui développe la série PGA Tour 2K, ce qui signifie que le détenteur de 15 titres majeurs en carrière est de retour au sein d’une industrie qu’il a jadis dominée avec EA Sports.

Ce pacte a été confirmé mardi, près d’un mois après que Woods a été victime d’importantes blessures à une jambe lors d’une violente sortie de route alors qu’il conduisait un VUS sur une autoroute en banlieue de Los Angeles.

Woods pourrait devoir mettre un terme à sa carrière sur le circuit de la PGA, sur lequel il a enregistré 82 victoires et égalé Sam Snead au premier rang de l’histoire à ce chapitre, mais son nom et son image pourront être utilisés exclusivement par la concession PGA Tour 2K.

Woods ne faisait pas partie des golfeurs présents dans l’édition de l’an dernier du jeu PGA Tour 2K, et on ignore toujours si son nom et son image apparaîtront sur la pochette du prochain jeu. Un communiqué de 2K a simplement mentionné que Woods serait un directeur exécutif et un conseiller.

L’Américain a travaillé avec l’entreprise EA Sports pendant 15 ans, et la série Tiger Woods PGA Tour fait partie des plus populaires de l’histoire des jeux vidéo. Ce partenariat a été rompu en 2013, quatre ans après qu’un scandale personnel a terni son image de marque.

EA Sports a relancé sa série avec Rory McIlroy en couverture en 2015, mais le jeu a reçu des critiques plutôt décevantes. EA Sports n’a plus développé de jeu vidéo de golf depuis ce temps.