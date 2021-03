(Ponte Vedra Beach) Lee Westwood a réussi ses quatre oiselets sur le deuxième neuf et a joué 68, samedi, prenant une avance de deux coups en tête au Championnat des joueurs.

Associated Press

Westwood a un total de 203, à - 13.

L’Anglais de 47 ans a notamment calé un roulé de 25 pieds au 17e ; il en est aussi à 44 trous d’affilée sans bogueys.

Son plus proche rival est Bryson DeChambeau, dont le 65 a été marqué par 6 oiselets. Son dernier coup du jour a été un roulé de 15 pieds.

PHOTO JOHN RAOUX, ASSOCIATED PRESS Bryson DeChambeau

DeChambeau compte déjà deux victoires cette saison.

À - 10 se trouvent Justin Thomas et Doug Ghim, après des cartes de 64 et 68.

Thomas a obtenu un aigle en plus de quatre oiselets d’affilée, parmi une récolte de sept.

Ghim participe à l’évènement pour la première fois.

Paul Casey a joué 67, comme la veille. Il a signé un aigle lui aussi.

Il partage la cinquième place avec Jon Rahm (67) et Brian Harman (69), qui a réussi un aigle au premier trou.

Après un 65 vendredi, Chris Kirk n’a pu faire mieux qu’un 71, incluant quatre bogueys. Il affiche 208, comme Sergio Garcia (71) et Matthew Fitzpatrick (72).

Garcia a raté de beaucoup un roulé de quatre pieds au 17e.

Le Canadien Corey Conners est en 22e place après un 72 ; ses compatriotes Adam Hadwin et Nick Taylor sont 36e et 55e, suite à des parcours de 71 et 72.

Le tournoi rassemble 48 des 50 meilleurs golfeurs au monde.