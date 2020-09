La prochaine, qualifiée de « super saison » par le patron de l’instance Jay Monahan, s’ouvrira la semaine prochaine avec le l’Omnium Safeway à Napa, en Californie, et se finira en septembre 2021 par la 15 e édition du Tour Championship bouclant les séries éliminatoires de la Coupe FedEx.

(Washington) Le circuit nord-américain de golf (PGA) a dévoilé mercredi le calendrier 2020-2021 de ses compétitions, qui comprend 50 tournois dont 14 ont dû être reportés ou supprimés cette saison à cause de la pandémie de coronavirus.

Agence France-Presse

La prochaine, qualifiée de « super saison » par le patron de l’instance Jay Monahan, s’ouvrira la semaine prochaine avec le l’Omnium Safeway à Napa, en Californie, et se finira en septembre 2021 par la 15e édition du Tour Championship bouclant les séries éliminatoires de la Coupe FedEx.

Seule la saison 1975 avait proposé plus de tournois, 51 en l’occurrence.

Les quatre Majeurs conserveront leurs créneaux traditionnels : le Tournoi des maîtres d’Augusta en avril, le Championnat PGA en mai, l’Omnium des États-Unis en juin et l’Omnium britannique en juillet, trois semaines seulement avant le tournoi de golf olympique de Tokyo.

L’actuelle saison a été interrompue pendant trois mois par la pandémie de COVID-19 et de nombreux tournois ont dû être annulés, comme l’Omnium britannique, ou reportés. Ainsi, le championnat PGA s’est déroulé le mois dernier à San Francisco, l’Omnium des États-Unis doit avoir lieu dans deux semaines et le Tournoi des maîtres d’Augusta est prévu en novembre.

Depuis la reprise du circuit début juin, tous les tournois se sont déroulés à huis clos et la PGA a dû mettre en place des protocoles sanitaires un peu plus stricts lorsque quelques joueurs et caddies ont contracté le virus.

« Élaborer notre calendrier est toujours compliqué, mais jamais autant qu’au cours des derniers mois, alors que nous continuons à surmonter les défis provoqués par la pandémie », a dit Monahan.

Le calendrier 2020-2021 comprendra 11 tournois n’ayant pu se tenir ces derniers mois, dont le Players Championship (considéré comme le 5e Grand Chelem).

Le programme d’octobre comprend deux évènements asiatiques déplacés aux États-Unis. La Coupe CJ d’ordinaire organisée en Corée du Sud et qui se déroulera à Las Vegas (15-18) et le Championnat Zozo, qui ne se tiendra pas au Japon, où Tiger Woods s’était imposé l’année dernière, mais à Thousand Oaks, Californie (21-25).