Enfin, nous connaîtrons dimanche soir l’identité des équipes qui s’affronteront lors du Super Bowl. Hier encore, la première semaine d’activité était à nos portes. Trêve de nostalgie. Les quatre meilleures équipes de la NFL se sont donné rendez-vous pour les finales d’association. Voici nos prédictions.

Chiefs de Kansas City contre Ravens de Baltimore (dimanche 15 h)

PHOTO TERRANCE WILLIAMS, ASSOCIATED PRESS Les secondeurs Roquan Smith (0) et Patrick Queen (6), des Ravens de Baltimore, forment le meilleur duo défensif de la NFL.

Tous les yeux seront rivés sur les deux quarts-arrières impliqués dans cette rencontre. Patrick Mahomes est le meilleur quart des deux de manière globale, mais Lamar Jackson a été le meilleur cette année. Distinction importante. Or, l’issue de ce duel sera dictée davantage par la défense que par l’attaque. Si plusieurs s’attendent à un grand classique offensif, ce match devrait surtout donner lieu à une classe de maître défensive. Les Ravens ont terminé au premier rang de la NFL pour la moyenne de points accordés par match. Les Chiefs ont terminé deuxièmes. Les Chiefs ont pris le deuxième rang pour le nombre de verges accordées, les Ravens ont pris la sixième position. Les Ravens ont été les meneurs pour les sacs, les Chiefs se sont emparés du deuxième rang. Sur le plan statistique, les deux équipes sont presque identiques. On disait la semaine dernière, à propos des Chiefs, qu’ils ne pourraient pas contenir le jeu au sol de Josh Allen, vu leurs lacunes dans cet aspect du jeu. Les Bills ont quand même récolté 182 verges par la course, en plus d’inscrire 2 touchés. Jackson est peut-être moins solide sur ses pattes qu’Allen, mais le quart des Ravens est hautement plus agile et imprévisible, même s’il s’est tempéré cette saison. Les Ravens devront profiter de leurs munitions. En revanche, si Travis Kelce a retrouvé sa touche dans le match le plus important de la saison, c’est que les secondeurs des Bills ont été absolument atroces. Mais le défi sera tout autre à Baltimore. Roquan Smith et Patrick Queen ont réalisé cinq plaqués chacun contre les Texans. Ils forment ensemble le meilleur duo défensif de la NFL. La dernière fois que Pat Mahomes a fait face à un duo de secondeurs aussi efficace, c’est au Super Bowl de 2020 contre les Buccaneers, avec Devin White et Lavonte David. Les Chiefs avaient perdu cette rencontre. Puis, les Ravens ont accordé seulement trois touchés cette saison à des ailiers rapprochés, au deuxième rang de la NFL dans ce chapitre. Et si jamais le match arrive à la limite, Justin Tucker, des Ravens, ne devrait pas rater son botté.

Prédiction : Ravens 24, Chiefs 21

Lions de Detroit contre 49ers de San Francisco (dimanche 18 h 30)

PHOTO ASHLEY LANDIS, ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière Brock Purdy (13) et le porteur de ballon Christian McCaffrey (23), des 49ers de San Francisco

Les deux villes impliquées dans cet affrontement ont mis au monde deux des plus grands réalisateurs du cinéma moderne. Francis Ford Coppola a vu le jour dans la cité du moteur, tandis que George Lucas a grandi près du Golden Gate. Toutefois, même si pour le reste de l’éternité la trilogie du Parrain restera une œuvre mieux réussie et plus colossale que la saga Star Wars, Lucas pourra célébrer la victoire, dimanche soir, tandis que Coppola devra se faire consoler. Aucun des plus grands génies du septième art ne pourrait écrire un autre scénario. Les 49ers sont tout simplement trop forts. Les Lions s’appuient sur beaucoup de profondeur. Ils sont polyvalents et explosifs. Mais dites-vous que chaque joueur des Niners est un peu meilleur que son homologue du Michigan. Sam LaPorta ? Excellent et brillant dans les moments clés. Mais George Kittle peut avoir un plus gros impact. Jahmyr Gibbs ? Étonnant de rapidité et de robustesse. Mais Christian McCaffrey est seul dans sa catégorie. Aidan Hutchinson ? Monstrueusement efficace. Mais Nick Bosa est beaucoup plus imprévisible et dangereux. Ce n’est pas par manque de volonté que les Lions mettront fin à cette sublime saison, mais simplement par manque d’expérience. Les Niners sont bons partout, dans tous les contextes. Ils ont été fragiles et secoués à différents moments dans la saison, surtout à la maison, et contre les Packers la semaine dernière qui plus est. Les ressources du quart Brock Purdy sont cependant illimitées, alors que la défense des Lions a souvent peiné contre l’attaque aérienne, comme en témoigne sa 27e position dans la ligue à ce chapitre. L’attaque californienne a terminé dans le top 5 de la majorité des catégories d’importance. Si les Lions veulent l’emporter, ils devront se fier à leur jeu aérien, eux aussi. Le jeu par la passe est à la base de leur succès. Heureusement, ils ont les ressources nécessaires pour assurer. Et c’est un peu le maillon faible de la défense des Niners. Il faudra que Jared Goff dégaine avant que l’un des mastodontes de la ligne défensive adverse ne se rende à lui. Sa fâcheuse habitude de rechercher le jeu parfait pourrait lui nuire. Son chandail ne devrait pas rester blanc trop longtemps.

Prédiction : 49ers 31, Lions 23