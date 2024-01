(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont paraphé une nouvelle entente d’une saison avec le polyvalent receveur Régis Cibasu.

La Presse Canadienne

Le footballeur de six pieds trois, 232 livres, a capté sept passes pour des gains de 101 verges et un touché en 2023. Il a été en uniforme pour tous les matchs de saison régulière et ceux des éliminatoires menant jusqu’à la conquête de la coupe Grey.

Aussi utilisé en défense et au sein des unités spéciales, Cibasu a récolté un plaqué défensif et cinq sur les unités spéciales, en plus de recouvrer un échappé. En attaque, il est très efficace sur les blocs.

Le joueur de 29 ans a aussi été utilisé comme centre-arrière depuis ses débuts avec les Alouettes en 2021. L’ex-porte-couleurs des Carabins de l’Université de Montréal a disputé 64 matchs dans la LCF avec les Alouettes et les Argonauts de Toronto.

Le natif de Montréal entamera en 29 024 sa cinquième saison dans l circuit Ambrosie après avoir été un choix de troisième tour des Argos en 2018.