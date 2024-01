PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Nashville) Les Titans du Tennessee ont trouvé leur nouvel entraîneur-chef en Brian Callahan, l’ex-coordonnateur à l’attaque des Bengals de Cincinnati.

Teresa M. Walker Associated Press

Les Titans en ont fait l’annonce mercredi. Callahan a été le premier des 10 candidats interviewés pour le poste. Il aura la tâche de renverser la vapeur au Tennessee et de faire de Will Levis leur quart franchise.

La deuxième fenêtre de rencontres individuelles étant ouverte depuis lundi dans la NFL, les Titans se sont empressés de faire de Callahan la première embauche extérieure dans le circuit Goodell cette saison.

Il rencontrera les médias ce jeudi.

Les Titans ont rencontré l’homme de 39 ans lundi et ont rapidement couché sur papier les termes d’un contrat avant qu’il ne quitte Nashville pour d’autres entretiens à travers la ligue. Il remplace Mike Vrabel, congédié le 9 janvier après six saisons et 18 revers à ses 24 derniers matchs.

Callahan devient le sixième entraîneur-chef différent de la franchise depuis qu’elle a quitté le Texas pour le Tennessee 1997. Il est aussi le troisième entraîneur embauché depuis la fin de la saison dans la NFL, après les promotions de Jerod Mayo en Nouvelle-Angleterre et Antonio Pierce à Las Vegas.

La Caroline, les Chargers, Atlanta, Seattle et Washington sont toujours à la recherche d’un entraîneur-chef.