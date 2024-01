Cette finalité était devenue inévitable. Au terme d’une saison où tout a mal été pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, le divorce entre l’équipe et son entraîneur-chef des 24 dernières saisons, Bill Belichick, sera prononcé jeudi.

La nouvelle a été annoncée par le réseau américain ESPN. Les Patriots tiendront une conférence de presse à midi. Les deux parties se quittent de commun accord.

Les Pats ont conclu l’année avec une fiche de 4-13, la pire de Belichick sur le plan statistique depuis qu’il a pris les rênes de l’équipe en 2000. L’organisation bostonienne a raté les éliminatoires pour la troisième fois en quatre ans.

Néanmoins, une immense page se tourne dans la NFL. Aucun autre entraîneur ne comptait plus de millage avec la même équipe que l’homme de 71 ans. Pendant son passage de plus de deux décennies en Nouvelle-Angleterre, il aura gagné six titres du Super Bowl. Aucun autre entraîneur n’aura permis à son équipe d’entrer en éliminatoires 11 saisons d’affilée.

Une longue carrière

Difficile de savoir à ce moment-ci si Belichick retournera aider une autre équipe de la NFL un de ces quatre. Mais si l’heure a véritablement sonné pour le natif de Nashville, on se souviendra de sa carrière comme l’une des plus prolifiques de l’histoire de la NFL.

Il a d’abord alterné entre différents postes relativement importants avec plusieurs organisations entre 1975 et 1990. Belichick a été consultant spécial pour les Colts de Baltimore et les Lions de Detroit. Puis assistant sur les unités spéciales et sur l’unité défensive avec les Broncos de Denver et les Giants de New York, avant de devenir coordonnateur défensif pour ces mêmes Giants. En 1991, les Browns de Cleveland lui ont offert le poste d’entraîneur-chef. Les Browns auront participé une seule fois aux éliminatoires pendant son règne de cinq saisons.

Les Patriots l’ont ensuite embauché comme entraîneur des demis défensifs en 1996. La saison suivante, les Jets de New York ont fait de lui leur coordonnateur défensif. Puis en 2000, jusqu’à ce jeudi, il a été à la barre des Patriots comme entraîneur-chef.

Une fin houleuse

Toute bonne chose a une fin, comme le veut la proverbiale expression. Si Belichick a connu son heure de gloire entre 2014 et 2018, en remportant trois championnats, son aura s’était fragilisée depuis quelques saisons. En fait, depuis le démantèlement de l’équipe telle qu’on l’a connue à la fin des années 2010. Belichick n’a jamais semblé se remettre du départ de son fidèle compagnon, Tom Brady, en 2020. Que ce soit avec Cam Newton, Mac Jones ou Bailey Zappe au poste de quart, Belichick n’a jamais été en mesure d’embellir à nouveau l’image de son équipe.

Reste que son génie défensif et sa capacité à faire produire des joueurs en qui personne ne croyait feront à jamais partie intégrante de sa légende. Des joueurs comme Brady, Julian Edelman ou Rob Gronkowski n’auraient sans doute jamais connu des carrières aussi flamboyantes et mémorables s’ils n’avaient pas évolué dans le système du grand Bill.

Inversement, du côté défensif, même si la lumière était projetée sur Brady et ses acolytes, Belichick a remporté plusieurs bagues grâce à son souci du détail, son acuité et son intelligence. On n’a qu’à penser au Super Bowl de 2018 contre les Rams de Los Angeles, où Belichick a offert une véritable clinique.

Et que dire de ce retour spectaculaire contre les Falcons d’Atlanta, en 2017, lorsqu’à un moment, son équipe tirait de l’arrière 28-3. Sa manière de gérer la rencontre passera non seulement à l’histoire comme la plus grande remontée de l’histoire du Super Bowl, mais comme l’une des grandes performances par un entraîneur-chef.

Quelques scandales

La feuille de route de Belichick est peut-être la plus impressionnante d’entre toutes, mais elle contient tout de même certains astérisques.

Le plus important scandale dans lequel il a été impliqué restera sans doute le SpyGate. Le 9 septembre 2007, un agent de sécurité de la NFL a surpris un employé des Patriots en train d’enregistrer sur caméra les signaux des Jets de New York, ce qui est strictement interdit.

Belichick a été mis à l’amende pour une somme de 500 000 $, un record pour un entraîneur-chef dans l’histoire de la NFL à l’époque. Les Patriots ont aussi perdu leur choix de premier tour lors du repêchage de 2008.

La suite en Nouvelle-Angleterre

On ignore pour l’instant l’identité de celui qui a été choisi par le propriétaiore Robert Kraft pour succéder à l’éventuel membre du Temple de la renommée du football.

L’entraîneur des secondeurs des Patriots Jerod Mayo a gagné un Super Bowl sous l’égide de Belichick, et il a postulé sur de nombreux postes vacants d’entraîneur-chef depuis qu’il a été nommé adjoint chez les Patriots en 2019. Mayo a refusé quelques offres la saison dernière avant d’accepter une prolongation de contrat de la formation de la Nouvelle-Angleterre.

Mike Vrabel, qui a été congédié plus tôt cette semaine par les Titans du Tennessee et qui a gagné trois Super Bowls avec les Pats, devrait être l’un des candidats pour le poste.

Belichick formait aussi le coordonnateur offensif Josh McDaniels pour qu’il le remplace avant que ce dernier ne quitte après la saison 2021 afin de diriger les Raiders de Las Vegas. Il a depuis été congédié par les Raiders. Les deux fils de Belichick, Steve et Brian, font aussi partie du personnel d’entraîneurs.

