(Kansas City) Les Bengals de Cincinnati et les Chiefs de Kansas City s’affrontent généralement pour une place au match du Super Bowl lorsque la neige tombe. Dimanche, les deux clubs croiseront toutefois le fer pour garder leurs chances de participer aux éliminatoires en vie.

Dave Skretta Associated Press

Les Bengals (8-7) ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs pour maintenir leurs espoirs de décrocher une place parmi les équipes repêchées de l’Association américaine. Ils ont malgré tout désespérément besoin d’une victoire contre les Chiefs (9-6) pour se placer en bonne posture.

Les Chiefs, de leur côté, ont perdu trois de leurs quatre dernières rencontres et ont toujours besoin d’une victoire – ou d’un peu d’aide des Raiders de Las Vegas et des Broncos de Denver – pour décrocher le titre de la section Ouest de l’Américaine.

« C’est tellement difficile de prédire d’une année à l’autre quelles équipes vont se lever », a dit l’entraîneur-chef Zac Taylor, qui a réussi à maintenir les Bengals dans la course malgré la perte de son quart numéro 1, Joe Burrow, après 10 matchs cette saison.

PHOTO MATT DURISKO, ASSOCIATED PRESS L’entraîneur-chef des Bengals, Zac Taylor

« Vous regardez l’Association américaine et [presque toutes] les équipes sont encore là. Il s’agira de savoir lesquelles pourront trouver un moyen de gagner et de conserver leur élan. »

Les Bengals ont perdu leur rythme la semaine dernière à Pittsburgh lorsqu’ils ont permis aux Steelers de retraiter au vestiaire à la mi-temps avec une avance de 24-0. Ils ont éventuellement perdu 34-11. Jake Browning, qui a bien joué après la blessure de Burrow, a été victime de trois interceptions dans le match.

« Évidemment, il y a un quart différent, mais on a eu des séquences auparavant où on s’est dit : “hé, on se concentre sur un match à la fois”, a lancé Browning. On doit donc se concentrer sur les Chiefs, et on verra ce qui arrivera. »

PHOTO DENNY MEDLEY, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON L’entraîneur-chef des Chiefs, Andy Reid

Si les Bengals croient que la conjoncture favorable est encore de leur côté, les Chiefs en ont rarement été aussi dépourvus depuis que l’entraîneur-chef Andy Reid a pris les commandes du club.

Le dernier match des Chiefs a peut-être été leur pire en près d’une décennie sous les ordres de Reid. Ils n’ont pas accordé de touchés offensifs, le jour de Noël, mais ont tout de même perdu 20-14 contre les Raiders.

Le club du Nevada a ramené un échappé des Chiefs pour le touché, puis ils ont réussi un autre majeur défensif après une interception aux dépens de Patrick Mahomes lors du jeu suivant.

Les champions en titre du Super Bowl n’ont ainsi plus aucune chance de terminer au premier rang de l’Américaine.

« On est encore en première place dans la section Ouest, a fait valoir Mahomes. On a un autre match pour avoir le titre de section. On comprend que ça ne sera pas facile. Mais si on continue à travailler, qu’on gagne ce match et qu’on participe aux éliminatoires, on sait qu’on peut atteindre notre objectif du début de l’année, qui est de se rendre au Super Bowl. »