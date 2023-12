PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ASSOCIATED PRESS

(Jacksonville) Le quart des Jaguars de Jacksonville Trevor Lawrence ratera un premier match en carrière en raison d’une blessure à son épaule droite.

Mark Long Associated Press

Lawrence a assisté aux séances d’entraînement des siens sur la ligne de touche cette semaine et a été officiellement écarté de la formation, vendredi, pour la rencontre de dimanche contre les Panthers de la Caroline (2-13).

C. J. Beathard obtiendra son premier départ en trois ans pour ce match crucial des Jaguars (8-7).

Lawrence s’est blessé en plongeant pour obtenir un premier jeu sur un quatrième essai et une verge lors du troisième quart de la partie contre les Buccaneers de Tampa Bay, dimanche dernier. Son équipe s’est inclinée pour une quatrième fois de suite en vertu d’un revers de 30-12.

Les Jaguars tenteront de mettre un terme à cette séquence et de conserver leurs espoirs de participer aux éliminatoires. Ils peuvent décrocher le titre de la section Sud de l’Association américaine avec une victoire et des défaites des Texans de Houston et des Colts d’Indianapolis.

Lawrence a amorcé 51 matchs de suite depuis que les Jaguars l’ont sélectionné au premier rang du repêchage de la NFL en 2021. Il a toutefois quitté trois des quatre derniers matchs des siens avec une blessure à une cheville, une commotion cérébrale et une blessure à l’épaule.