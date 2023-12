Les Ravens gagnent 23-7 contre les Jaguars et seront des éliminatoires

(Jacksonville) Lamar Jackson a lancé une passe de touché et a réalisé le jeu du match lorsqu’il a évité un sac du quart, avant de lancer le ballon vers Isaiah Likely près de la ligne des buts, et les Ravens de Baltimore ont battu les Jaguars de Jacksonville 23-7, dimanche soir.