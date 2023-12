PHOTO JOHN RAOUX, ASSOCIATED PRESS

Les Ravens gagnent 23-7 contre les Jaguars et seront des éliminatoires

(Jacksonville) Lamar Jackson a lancé une passe de touché et a réalisé le jeu du match lorsqu’il a évité un sac du quart, avant de lancer le ballon vers Isaiah Likely près de la ligne des buts, et les Ravens de Baltimore ont battu les Jaguars de Jacksonville 23-7, dimanche soir.

Mark Long Associated Press

Avec cette victoire, les Ravens se sont assurés d’une place en éliminatoires. L’équipe a gagné huit de ses neuf derniers matchs.

Gus Edwards a réussi un touché au sol pour les Ravens (11-3), qui ont gagné quatre matchs de suite.

Les Jaguars (8-6) ont perdu un troisième match consécutif, tous contre des équipes de la section Nord de l’Association américaine.

Trevor Lawrence a échappé le ballon deux fois dans la rencontre, dont une fois lors du quatrième quart.

Toutefois, cette victoire aura été coûteuse pour les Ravens.

Le prometteur porteur de ballon de première année, Keaton Mitchell, s’est blessé au genou gauche en début de quatrième quart. Mitchell a levé le pouce en quittant le terrain en voiturette.

Les Ravens ont également perdu le plaqueur Ronnie Staley (commotion cérébrale) et le demi de sûreté Marcus Williams (aine).

Jackson a lancé pour 171 verges, dont 70 à Likely, en plus de courir pour 97 verges. Edwards a ajouté 58 autres verges au sol, alors que Mitchell en avant 73 avant de quitter la rencontre.

Lawrence a terminé le match avec 264 verges par la passe, dont une passe de touché de 65 verges à Jamal Agnew.

Les Jaguars ont obtenu quatre chances de s’inscrire au pointage en première demie, mais n’ont réussi à concrétiser sur aucune d’elles.

L’équipe a amassé 181 verges en première demie, le plus haut total dans la ligue cette saison pour une équipe n’inscrivant aucun point.

Brandon McManus a raté deux paniers d’au-delà de 50 verges et Lawrence a perdu le ballon à la ligne des 18 verges des Ravens. Lawrence a simplement perdu celui-ci en se précipitant lors d’un troisième essai et 17 verges.