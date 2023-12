(Houston) Jimmie Ward a intercepté une passe de Russell Wilson dans la zone des buts avec seulement neuf secondes à écouler et les Texans de Houston ont résisté aux Broncos de Denver par la marque de 22-17, dimanche.

Kristie Rieken Associated Press

Ward s’est placé devant le receveur Lucas Krull pour confirmer la quatrième victoire en cinq matchs des Texans (7-5). Cette interception a aussi sonné le glas d’une séquence de cinq victoires des Broncos (6-6).

Wilson a été victime de trois interceptions, un sommet pour lui cette saison, et elles sont toutes survenues en deuxième demie. Derek Stingley fils a réalisé les deux premiers larcins pour les Texans.

Les Broncos avaient provoqué 15 revirements lors de leur série de cinq triomphes, mais ils n’en ont provoqué aucun, dimanche.

Le quart recrue des Texans C. J. Stroud a amassé des gains aériens de 274 verges pour freiner à quatre sa séquence de matchs avec au moins 300 verges aériennes. Le receveur étoile Tank Dell s’est blessé à la cheville en première demie et il a dû être transporté hors du terrain en voiturette.

Nico Collins a pris le relais en obtenant des gains de 191 verges sur réception, un sommet en carrière, et il a réussi un touché au quatrième quart. L’ailier défensif recrue des Texans Will Anderson fils a lui aussi connu le meilleur match de sa carrière, alors que le troisième choix au total du dernier repêchage a réalisé deux sacs et quatre contacts envers le quart en plus de faire dévier une passe et un botté de dégagement.

Wilson a récolté 186 verges aériennes et une passe de touché lors de la première défaite des Broncos depuis le 12 octobre.

Tôt au quatrième quart, la passe de 41 verges de Wilson vers Jerry Jeudy a placé les Broncos à la ligne de un. Le quart a franchi la dernière verge pour réduire l’écart à 22-17.