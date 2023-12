PHOTO BRYAN WOOLSTON, ASSOCIATED PRESS

Est-ce un miracle, une idée folle, ou bien juste l’histoire d’un gars qui aime faire parler de lui ? C’est sans doute un peu tout ça.

Alors voilà. À l’heure qu’il est, vous savez sans doute que finalement, Aaron Rodgers va peut-être revenir au jeu cette saison. Ça, c’est à peine 11 semaines après une opération au tendon d’Achille, le genre de chose qui a l’habitude de mettre fin à des saisons.

Mais pas ici, et Robert Saleh, le coach des Jets qui a l’air d’avoir toute l’autorité d’un gérant dans un buffet de style à volonté sur la Rive-Nord, a déjà expliqué que Rodgers allait jouer quand il allait en décider ainsi.

Tout cela est absolument fascinant. On va passer sur les raisons de cette guérison miracle, parce que Rodgers n’est pas étranger aux étrangetés, mais on va rappeler que le retour du divin quart-arrière pourrait survenir le 24 décembre, ce qui serait évidemment une date parfaite, parce que les blagues vont s’écrire toutes seules.

Ce serait encore mieux si les Jets avaient une chance, mais avec une fiche de 4-7, dont quatre défaites de suite, les Jets demeurent les Jets. Au fait, tout le monde a bien vu cette passe du désespoir l’autre jour à la fin de la demie, interceptée puis ramenée pour un touché par Jevon Holland des Dolphins ? De l’humour de premier plan, et un jeu presque aussi drôle que la fois où un quart des Jets a échappé le ballon après s’être cogné la tête contre les foufounes d’un coéquipier.

Les Jets ont bien raison d’espérer le retour de Rodgers, parce que Zach Wilson ne mérite pas de pouvoir lancer une autre passe du reste de sa vie. On rappelle que les Jets ont choisi ce brillant jeune homme avec le deuxième choix du repêchage de 2021. Une grossière erreur, puisque Wilson a l’air d’un vilain dans Karaté Kid, pas d’un quart dans la NFL.

En attendant, penser qu’Aaron Rodgers va sauver la saison des Jets relève de la pensée magique.

Par ailleurs, vous souvenez-vous de Joe Flacco ? Moi non plus, mais il appert que ce quart d’élite est maintenant la meilleure option des Browns de Cleveland, qui ont choisi de l’envoyer dans la mêlée lors de leur prochain match, dimanche chez les Rams.

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ASSOCIATED PRESS Joe Flacco, quart-arrière des Browns de Cleveland

Flacco, par ailleurs, avait été vu avec les Jets la saison dernière, ce qui aurait pu l’écœurer du football à tout jamais et le pousser à déménager sur un autre continent, mais non, le voici qui en redemande.

Avec une fiche de 7-4, les Browns sont encore dans le portrait de la respectabilité, mais la blessure au titulaire Deshaun Watson a un peu gâché leurs idées de grandeur. À ce sujet, l’embauche de Flacco illustre très bien leur degré de désespoir en ce moment. Flacco, au fait, a affiché une moyenne de 5,5 verges de gains par passe la saison dernière chez les Jets, la pire de sa carrière.

On lui souhaite bonne chance.

À part de ça, on s’attendait sans doute à des saisons de misère pour des clubs comme les Cards ou les Panthers, mais que dire des Patriots, qui croupissent dans les bas-fonds de la honte avec leur fiche de 2-9 ?

Non, ce n’est pas beau de se réjouir du malheur des autres, mais c’est quand même savoureux de voir la face longue de Bill Belichick chaque dimanche, parce qu’il s’agit du même coach qui, naguère, n’hésitait pas à enchaîner les jeux truqués quand son club avait des avances de 40 points au quatrième quart. Sans le beau Tom, c’est soudainement moins facile.

PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS Bill Belichick, entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre

La vengeance est un plat qui se mange froid, bien sûr, mais une fois réchauffé au micro-ondes, c’est quand même pas mal.

Est-ce qu’il va se jouer du ballon ovale de qualité en fin de semaine ? La réponse est oui, et à ce sujet, on vous conseille déjà de mettre la bière et les ailes au frigo. Le brocoli aussi, pour se donner bonne conscience.

Pas besoin de chercher longtemps pour trouver LE match du week-end : les 49ers seront à Philadelphie dimanche en fin de journée, dans un choc des titans qui pourrait déterminer la suite des choses dans cette conférence.

Aussi, les Falcons seront à New York, un match pendant lequel notre Matthew Bergeron va s’afficher avec des souliers en appui à Football Québec !

PHOTO FOURNIE PAR LES FALCONS D’ATLANTA Les souliers en appui à Football Québec que portera Matthew Bergeron dimanche

Enfin, dimanche en soirée, les Chiefs seront chez les Packers à Green Bay. On conseille à Taylor Swift de s’apporter des mitaines.