PHOTO BRYAN WOOLSTON, ASSOCIATED PRESS

(Florham Park) Les Jets de New York ont officiellement ouvert une fenêtre d’entraînement de 21 jours pour le quart Aaron Rodgers mercredi, ce qui signifie que le détenteur de quatre titres de joueur par excellence de la NFL a franchi une autre étape dans sa rééducation après s’être déchiré un tendon d’Achille.

Dennis Waszak fils Associated Press

L’entraîneur-chef des Jets Robert Saleh a mentionné que Rodgers, qui fêtera son 40e anniversaire samedi, a obtenu le feu vert pour reprendre une partie de ses activités sportives. Il sera cependant limité dans ses exercices et ne pourra encaisser de plaqué. Saleh a précisé que cette nouvelle étape dans le processus de rééducation du quart étoile ne comportait aucun risque, mais a tout de même tenu à rappeler que ça ne signifiait pas que Rodgers effectuerait un retour au jeu cette saison.

À l’issue de cette fenêtre de 21 jours, les Jets devront prendre une autre décision : retirer son nom de la liste des blessés, ou encore le laisser à l’infirmerie pour le reste de la campagne.

Rodgers s’est déchiré le tendon d’Achille sur le quatrième jeu de son premier match avec les Jets le 11 septembre, et il a été opéré deux jours plus tard. L’intervention chirurgicale comprenait un geste médical destiné à accélérer le processus de rééducation de Rodgers. Le quart étoile récupère rapidement de l’opération, et il espère toujours être en mesure d’effectuer un retour au jeu hâtif.

Rodgers a cependant indiqué pendant son intervention hebdomadaire dans le Pat McAfee Show mardi que deux facteurs auraient un impact sur son éventuel retour au jeu cette saison : les médecins doivent lui donner le feu vert, et les Jets doivent être dans la course aux éliminatoires dans l’Association américaine.

Les Jets (4-7) ont perdu quatre matchs consécutifs et accueilleront les meneurs de la section Sud de l’Association nationale, les Falcons d’Atlanta, dimanche.