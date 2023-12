(Arlington) Dak Prescott a réussi trois passes de touché et les Cowboys de Dallas ont prolongé leur série de victoires à domicile à 14 matchs, venant de l’arrière pour vaincre les Seahawks de Seattle 41-35, jeudi.

Schuyler Dixon Associated Press

La passe de 12 verges de Prescott à Jake Ferguson a donné les devants aux Cowboys (8-3) avec quatre minutes et demie à écouler. L’équipe du Texas évitait ainsi de subir un premier revers depuis celui de 28-23 face aux Eagles de Philadelphie, au début du mois de novembre.

Geno Smith a rejoint D. K. Metcalf trois fois pour le touché, dont un jeu de 73 verges, et les Seahawks (6-6) ont retrouvé leurs moyens à l’attaque. Ils ont toutefois été incapables d’éviter une troisième défaite de suite.

Brandon Aubrey a réussi quatre placements pour les Cowboys. La recrue de 28 ans a amélioré sa propre marque dans la NFL avec 26 placements réussis en début de carrière.

Aucune des deux équipes n’a effectué de dégagement. Ce n’était que le cinquième match de la sorte dans l’histoire du circuit.

PHOTO MICHAEL AINSWORTH, ASSOCIATED PRESS Devon Witherspoon (21), Darrell Taylor (52) et Patrick O’Connell (57)

Les Cowboys tiraient de l’arrière 35-30 lorsque Zach Charbonnet a été bloqué sur un quatrième essai et une verge. Sept jeux plus tard, Prescott trouvait Brandin Cooks pour la transformation de deux points. Cooks a également marqué lui-même un touché au deuxième quart.

CeeDee Lamb a réussi l’autre touché par la passe et a terminé le match avec 12 attrapés pour 116 verges. Sa course de 24 verges a placé l’équipe en position de placement en fin de rencontre, et Aubrey en a profité pour donner six points d’avance aux Cowboys.

Les Seahawks se sont rendus en milieu de terrain avec 1 : 11 à jouer, mais la pression de Micah Parsons lors d’un quatrième essai a forcé Smith à se débarrasser du ballon.

Smith a cumulé des gains aériens de 334 verges, inscrivant un touché au sol en plus de subir une interception.