PHOTO MARK MAKELA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Pendant la saison de la NFL, La Presse suggérera trois duels à suivre chaque semaine. Le match scellé d’avance, où la victoire d’une équipe est presque assurée. Le duel le plus surprenant, où une équipe pourrait battre un rival a priori plus puissant. Puis la partie à ne pas manquer, où le maïs soufflé et la boisson froide seront nécessaires pour accompagner l’action.

La certitude

Dolphins de Miami c. Commanders de Washington (dimanche 13 h)

PHOTO DAVID SANTIAGO, ASSOCIATED PRESS Le receveur de passes des Dolphins de Miami Tyreek Hill

Les Dolphins auront une fin de saison en deux temps. D’abord facile, ensuite difficile. Heureusement pour leurs partisans, les trois prochains matchs ont le potentiel d’être une balade dans le parc. La troupe de Mike McDaniel aurait intérêt à engranger les victoires, car ses trois derniers matchs de la saison seront ardus. En attendant, les Dolphins seront de passage dans la capitale américaine. Même si Sam Howell est surprenant, le quart-arrière des Commanders n’a pas les outils nécessaires pour faire progresser son équipe. Washington a montré ses cartes lors de la date limite des transactions et la formation est sur une séquence de trois défaites consécutives. En revanche, les Dolphins se font rarement piéger par les équipes inférieures au classement.

Prédiction : Dolphins 31 – Commanders 14

La surprise

Chiefs de Kansas City c. Packers de Green Bay (dimanche 20 h 20)

PHOTO RICK OSENTOSKI, ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Packers de Green Bay Jordan Love

Quelqu’un est vraiment convaincu par les Chiefs ? Ils gagnent des matchs, certes. Quand ce n’est pas avec la magie de Patrick Mahomes, c’est le porteur de ballon Isiah Pacheco qui ouvre la machine. Mais les Chiefs sont fragiles. Le jeu aérien est parfois défaillant et la défense a ses lacunes. Souvent, l’expérience d’Andy Reid fait la différence. Toutefois, le prochain match sera un piège pour les Chiefs. Ils seront de passage au Lambeau Field un dimanche soir de décembre. Les Packers ont remporté leurs deux derniers duels dignement contre les Chargers et les Lions, deux équipes plus menaçantes sur papier. Tranquillement, très tranquillement, Jordan Love est en train de devenir un quart-arrière efficace et fiable. Mais le réveil du receveur Christian Watson arrive surtout au bon moment.

Prédiction : Packers 27 - Chiefs 23

L’immanquable

49ers de San Francisco c. Eagles de Philadelphie (dimanche 16 h 25)

PHOTO CHRIS SZAGOLA, ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Eagles de Philadelphie Jalen Hurts

Tout le monde a été témoin de la remontée des Eagles contre les Bills la semaine dernière ? Bon, certains diront que c’est davantage une défaite de Buffalo qu’une victoire de Philadelphie, et ce point de vue n’est pas tout à fait farfelu. Mais voir que des gens doutent encore de Jalen Hurts est une hérésie. Il a permis à son équipe de battre coup sur coup les Cowboys, les Chiefs et les Bills. Si les Eagles devaient en plus avoir raison des 49ers, ce serait presque miraculeux, même s’ils ne cessent de nous surprendre. Ce duel entre l’attaque des Eagles et la défense des Niners sera un véritable délice. Les deux équipes ont marqué exactement 310 points cette saison. Ce match a le potentiel d’être le meilleur match du calendrier « régulier ». Le demi offensif Christian McCaffrey peut gagner un match à lui seul, mais la polyvalence des Eagles et leur élan, surtout en jouant à domicile, devraient faire pencher la balance.

Prédiction : Eagles 31 - 49ers 28