(Los Angeles) Dans les stationnements de la NFL, avant chaque match, il y a une fière tradition qui ne se perd pas, et qui ne doit pas se perdre non plus : l’incontournable tailgate.

Le mot, que l’on pourrait traduire par « énorme beuverie » en français, renvoie à cette activité hautement intellectuelle de garer sa voiture dans le stationnement, de sortir tables et chaises et grillades, et de boire quelques boissons rafraîchissantes tout en tentant de régler quelques vieux débats. Comme qui fut le plus grand des impressionnistes, Monet ou Renoir ?

Cette question demeure entière, bien sûr, mais en attendant, on a réglé bien d’autres affaires lors de l’énorme tailgate de dimanche dans le stationnement du luxuriant SoFi Stadium de Los Angeles, tout juste avant le match Chargers-Ravens.

PHOTO RICHARD LABBÉ, LA PRESSE Le SoFi Stadium à Los Angeles

PHOTO RICHARD LABBÉ, LA PRESSE Tailgate avant un match de la NFL au SoFi Stadium 1 /2



Des voitures à perte de vue, de la bière à perte de vue… et aussi quelques joyeux drilles venus du Québec et rencontrés ici samedi au match du Canadien. Ces messieurs ont posé leurs semelles dans l’énorme parking du SoFi le temps d’un après-midi, avec un arsenal assez impressionnant, par ailleurs : barbecue, boulettes, jujubes (!), croustilles, et plein d’autres merveilles.

De toute évidence, ils n’en étaient pas à leur premier rodéo.

« On est allés ramasser tout ça au Walmart pour 500 $, on était déjà dans la magasin à 9 h », a fièrement expliqué celui que l’on surnomme le King, Francis Caputo, qui est arrivé très bien préparé avec sa gang.

En sa compagnie, les potes Dominique Laberge, René Deblois, Dominic Côté, Philippe Fusey, Marc-André Blais et Jean-François Morin ont fini par entonner le Ô Canada, dans un élan d’enthousiasme qui a captivé une bonne partie du stationnement, avant la photo de groupe avec quelques valeureux journalistes montréalais.

Le match ? On a déjà oublié le score. Mais on ne va pas oublier ce tailgate de sitôt.