Le Rouge et Or de l’Université Laval lors du match de la Coupe Vanier de novembre 2022.

(Kingston) La Coupe Vanier sera disputée en Saskatchewan pour une deuxième fois.

La Presse Canadienne

U Sports a annoncé samedi que la Coupe Vanier qui se tiendra en 2025 se tiendra à Regina. La 60e représentation de la finale du football universitaire canadien aura lieu au Mosaic Stadium, ce qui coïncidera avec le 50e anniversaire de l’Université de Regina.

Il s’agira seulement de la troisième fois de l’histoire que la Coupe Vanier se jouera dans l’ouest du Canada.

Le Rouge et Or de l’Université Laval avait défait les Huskies de l’Université de la Saskatchewan 13-8 à Saskatoon, en 2006. Cinq ans plus tard, les Marauders de l’Université McMaster avaient eu raison du Rouge et Or 41-38 en double prolongation, à Vancouver.

U Sports a aussi annoncé que la ville de Québec accueillerait la Coupe Vanier en 2026. Elle y sera pour une septième fois.