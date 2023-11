Choisi le joueur par excellence de la coupe Grey, dimanche à Hamilton, Cody Fajardo n'a pas seulement inspiré ses coéquipiers par sa performance sur le terrain.

La Presse

Le quart-arrière des Alouettes de Montréal a également motivé ses partenaires par le biais d'un discours enflammé à la veille du grand match remporté face aux Blue Bombers de Winnipeg (28 à 24).

« Lorsque j'ai signé ici, c'était fou parce que je me rappelle des premières prédictions, du classement des équipes de la ligue. Où nous positionnaient-ils ? En neuvième position. Et je me disais : F... you ! »

Pendant plus d'une minute, Fajardo énumère le peu de considération reçue par l'équipe durant la saison régulière et surtout en séries éliminatoires. Dimanche, il a complété 21 de ses 26 passes, obtenu 290 verges, trois touchés et lancé une interception.