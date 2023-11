(Indianapolis) Les Colts d’Indianapolis ont libéré contre toute attente le secondeur étoile Shaquille Leonard, mardi, après qu’ils se soient replacés dans la course aux éliminatoires de la NFL.

Michael Marot Associated Press

La décision de rompre les ponts avec Leonard, la recrue par excellence en défensive dans la NFL en 2018 selon l’Associated Press, a été prise peu de temps après que Leonard se soit plaint publiquement de la baisse de son temps de jeu.

Les Colts (5-5) tentaient de réinsérer progressivement leur secondeur étoile après qu’il ait été opéré au dos à deux reprises afin de régler un problème avec son système nerveux.

Les Colts n’ont pas tenu de disponibilité média mardi, habituellement une journée de congé. Ils ont disposé d’une semaine de congé la semaine dernière, après avoir battu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en Allemagne pour retourner à ,500.

Leonard était reconnu pour deux choses sur le terrain – sa capacité à rejoindre ses adversaires, et celle à créer des revirements.

Ses talents ont cependant été limités significativement en 2021 et 2022, après qu’il eut disputé seulement trois matchs en raison des nombreuses blessures.

Leonard a disputé 70 rencontres, dont 68 à titre de partant, et il a enregistré 614 plaqués en six saisons et demie dans la NFL. Il a réussi 32 plaqués pour des pertes de terrain, 15 sacs du quart, a rabattu 31 passes, enregistré 12 interceptions, provoqué 17 échappés et en a récupéré sept.

Il a totalisé 65 plaqués en neuf matchs cette saison, sans toutefois obtenir de sac du quart, d’interception, d’échappé provoqué ou d’échappé récupéré.