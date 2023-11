(Toronto) La transition s’est déroulée en douceur pour Ryan Hunter.

Dan Ralph La Presse Canadienne

L’athlète de 28 ans de North Bay est devenu l’un des meilleurs joueurs de ligne offensive de la LCF depuis qu’il s’est joint aux Argonauts de Toronto à la fin de la saison dernière, après avoir été libéré par les Chargers de L. A.

L’athlète de six pieds deux pouces et 315 livres a fait sa place en tant que garde et a aidé l’équipe à remporter la coupe Grey.

Mercredi, Hunter a été nommé joueur étoile de la LCF après avoir aidé Toronto (16-2) à égaler le record de la ligue pour le plus grand nombre de victoires en saison régulière.

Hunter a débuté les 18 matchs de saison régulière des siens au poste de garde gauche.

Les Argos accueilleront les Alouettes de Montréal en finale de l’Est, samedi.

« Quand je suis arrivé ici, l’équipe avait fait l’essentiel du travail pour déterminer son identité, qui elle était et ce qu’elle voulait être, a déclaré Hunter. J’ai eu la chance de trouver un rôle et j’espère pouvoir continuer à progresser à ce niveau cette année. »

Toronto a sélectionné Hunter au premier tour, neuvième au total, lors du repêchage 2018 de la LCF. Il s’est finalement joint aux Chiefs de Kansas City, comme joueur autonome non repêché.

Il a disputé trois matchs en 2019 et figurait sur la liste active des Chiefs lors du gain de 31-20 au Super Bowl contre les 49ers.

Hunter a ensuite rejoint les Chargers en octobre 2020, y restant jusqu’en août 2022. Alors que certains joueurs de la NFL pourraient dédaigner l’idée de se diriger vers le nord, Hunter a apprécié l’opportunité de jouer plus près de chez lui.

« J’étais excité, a-t-il confié. Étant à seulement trois heures de chez moi, ma famille peut venir quand elle le souhaite et cette année, elle a assisté à tous nos matchs en Ontario et au Québec.

« Les voir chaque semaine a été à la fois motivant et vraiment agréable. »

La perspective de se déplacer pour jouer au football n’a rien de nouveau pour lui. Hunter a quitté North Bay pour fréquenter une école secondaire de Buffalo avant d’obtenir une bourse pour Bowling Green (2013-2017).

Hunter trouvé qu’il est beaucoup plus dur de remporter une deuxième Coupe Grey de suite que d’en gagner une première.

« Une fois que vous gagnez, tout le monde veut votre place, a déclaré Hunter. Nous savons que chaque équipe nous a donné le meilleur d’elle-même jusqu’à présent cette année.

« Quand vous réussissez très bien, vous ne voulez que personne ne vous détrône. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour rester au sommet. »

Cette saison, les Argos ont affiché des résultats impeccables à domicile (9-0, avec une victoire à Halifax) et contre les clubs de l’Est (10-0).

Chad Kelly, à sa première saison complète en tant que partant de Toronto, a remporté 15 de ses 16 départs. Il a également été nommé sur l’équipe d’étoiles de la ligue.

Toronto a terminé deuxième au classement général pour les points offensifs (29,3 par match), les touchés offensifs (56) et les verges nettes (377,8).

Les Argos ont également accordé 19 sacs, le plus bas total de la ligue.