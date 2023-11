(Montréal) Après la défaite de 34-27 subie en finale de l’Est l’an dernier, plusieurs se demandaient si la défense de Noel Thorpe était à pointer du doigt pour ce résultat. Certains ont même avancé que le coordonnateur en défense devrait laisser sa place en vue de la saison 2023.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

La prestation de son unité tout au long de la saison, et malgré les nombreuses blessures subies par les membres de sa tertiaire, démontre que c’eut été une grave erreur de ne pas lui accorder une seconde chance.

La défense des Alouettes vient au deuxième rang de la LCF dans la plupart des statistiques défensives, notamment au niveau des points accordés et au différentiel des revirements, avec 48 contre 34.

« Il y a plusieurs choses qui se sont passées depuis. Au final, tu peux bien appeler les jeux que tu veux, c’est aux joueurs de les exécuter, a fait valoir le maraudeur Marc-Antoine Dequoy, nommé mercredi au sein de l’équipe d’étoiles de la LCF. On a de nouveaux joueurs d’impact comme Sean Lemon, Darnell Sankey, qui est assez incroyable, ou encore Reggie Stubblefield, qui a une saison assez impressionnante. Ces joueurs ont aidé.

« Noel a aussi vraiment travaillé, a-t-il ajouté. Il a beaucoup été critiqué et nous on a vu une grande amélioration sur l’an dernier. Mais il faut comprendre que Noel est arrivé en pleine saison. Il a dû installer la base pendant les premières semaines. C’est difficile d’implanter des trucs en pleine saison. Là, il a eu une saison complète pour travailler. Il a une meilleure compréhension de ce que sa défense peut faire et il connaît mieux son noyau de vétérans. Tout ça explique pourquoi on a beaucoup de succès cette année. »

« Peu importe l’année, vous devez travailler dans l’entre-saison, a pour sa part indiqué Thorpe. J’ai tenté d’implanter quelque chose l’an dernier, mais je suis arrivé et il y avait déjà cinq matchs de joués. On a replacé les gars, recadré les positions. En arrivant dès le début du camp et avec des gars qui maîtrisent les bases et les schémas, c’est une combinaison qui mène à ce que vous voyez présentement. Et de compter sur la même formation, comme ç’a été le cas ces cinq dernières semaines, ça aide aussi beaucoup. »

Il faut également parler de l’arrivée au sein des Alouettes du secondeur Sankey et de l’ailier défensif Lemon. Le premier est arrivé juste avant la série de cinq victoires des Alouettes en fin de saison. Le second s’était joint au groupe un peu plus tôt. Les deux ont eu un impact instantané au sein d’un groupe qui offrait déjà de bonnes performances.

« Ces gars-là sont arrivés prêts à être insérés dans la formation, a noté Thorpe. Sean s’est tenu en forme tandis qu’il attendait un appel et nous avons pu l’insérer immédiatement, et il a tout de suite été productif. Même chose avec Darnell, qui arrivait de la XFL et qui était prêt à jouer dès son arrivée. […] Ces gars se sont avérés de très bonnes additions. Pas seulement sur le terrain, mais également dans le vestiaire. Ce sont deux excellents leaders.

« Le fait qu’ils aient connu du succès dans plusieurs systèmes montre à quel point leurs connaissances du sport sont élevées », a renchéri Thorpe.

Le fait qu’ils se soient amenés à Montréal en pleine saison, alors qu’ils étaient disponibles pour toutes les équipes de la LCF, démontre de nouveau à quel point l’équipe des opérations football de Danny Maciocia fonctionne à plein régime.

« C’est un travail collaboratif, a expliqué Thorpe. En cours de saison, en raison des blessures ou encore de nos évaluations, nous avions de nouveaux besoins. Nous pensions que les deux s’inséreraient à merveille. J’avais déjà vécu un camp avec Sean Lemon à Edmonton. Darnell a déjà côtoyé Jason Maas auparavant. Quand on regarde leur contribution, sur le terrain et dans le vestiaire, on parle de deux bons coups. »